Caos arbitri, l’Aia al contrattacco: cosa sta accadendo

Arbitri sull’orlo di una crisi (di nervi). La prova del nove inizia stasera, a Cagliari, bisognerà vedere se le scorie (evidenti) che questa settimana ha lasciato sul gruppo della CAN di Rocchi sono state eliminate o se le parole (tutt’altro che condivisibili) di due fra gli esponenti più anziani del gruppo (Orsato e Mazzoleni) hanno lasciato il segno, nonostante gli sforzi del designatore per stemperare il clima. Nel frattempo l’AIA, in una riunione che avverrà stamattina, raccoglierà le conclusioni alle quali il pool di esperti legali dell’Associazione, guidato da Di Stasio, è arrivato dopo aver visionato il filmato de Le Iene. L’idea, come vedremo, è quella di adire alle vie legali. Per 32.855 motivi....