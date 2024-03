Napoli-Torino Diretta: segui la partita di oggi LIVE

Il primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A propone la sfida tra il Napoli di Francesco Calzona e il Torino di Ivan Juric, impegnate oggi allo "Stadio Diego Armando Maradona" a partire dalle ore 20.45. Partenopei reduci dal successo interno con la Juventus, mentre i granata vengono dal burrascoso 0-0 con la Fiorentina. Segui la partita in diretta , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:40

Manca poco a Napoli-Torino

Tra cinque minuti comincerà Napoli-Torino. Cresce l'attesa al Maradona

20:35

Meluso: "Pensiamo solo al Torino"

Meluso a Sky: "Le partite sono tutte importanti, a partire da quella più ravvicinata. Ora affrontiamo il Torino, poi penseremo al Barcellona. Ovviamente si pensano alle scelte da fare in funzione agli impegni ravvicinati, ma la più importante resta quella di oggi"

20:31

Meluso e le scelte di Calzona

"Rrahmani ha avuto un problemino. È stata una scelta conservativa, ecco quando si pensa all'altra partita per non rischiarlo. Zielinski è un calciatore che fa parte della rosa nella lista Italia, quindi Calzona ha pensato di fargli giocare questa gara per poi proporre Traore a Barcellona. Osimhen? Sta bene. Si cerca di gestire chi ha giocato più spesso, soprattutti lui che è reduce dalla Coppa d'Africa. Dal punto di vista fisico sta benissimo".

20:25

Paro: "Vogliamo mettere in difficoltà il Napoli"

Paro ai microfoni di Sky: "Credo sia una partita importante, ci cono tanti punti a disposizione. Stasera ci misuriamo con una grande squadra e cercheremo di migliorare il livello delle prestazioni, sperando di mettere in difficoltà il Napoli e di conquistare punti".

20:23

Momento positivo per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia sembra essere rigenerato dalla "cura" Calzona. L'attaccante georgiano ha messo in mostra delle ottime prestazioni nelle ultime due partite, nel corso delle quali ha contribuito a quattro gol del Napoli con tre gol e un assist

20:09

Napoli e Torino in campo

Napoli e Torino sono entrate sul manto erboso del Maradona per il riscaldamento

20:07

Djidji: "Concentrazione alta per fermare Kvara"

Djidji a Sky: "Questa è una partita importante come tutte. Come si ferma Kvara? Bisogna essere concentrati. Parliamo di un calciatore di qualità. Sarà importante anche l'aiuto dei compagni".

20:06

Meret: "Partita che può dare un senso alla stagione"

Meret a Sky: "Per noi è una partita che può dare un senso alla nostra stagione. Affrontiamo un avversario ostico, tutte le nostre energie sono concentrate su questa partita. La partita dell'andata è stata la prestazione peggiore dell'anno. Vogliamo una rivincita, cercheremo di affrontarli. Dobbiamo pensare a noi stessi, ritrovare il nostro gioco. Lo stiamo facendo nelle ultime partite, dobbiamo continuare così. Ciò che fanno le altre non possiamo controllarlo, dobbiamo pensare a noi stessi"

19:56

Napoli-Torino, numeri e statistiche in tempo reale

Tutte le statistiche del match del "Maradona" (CLICCA QUI).

19:52

Napoli-Torino, sopralluogo dei granata

A meno di un'ora dal fischio d'inizio di Napoli-Torino, arrivano le prime immagini dal "Maradona". In primo piano, i calciatori di Ivan Juric sul prato dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.