Lotta salvezza in Serie A: la situazione aggiornata a un turno dalla fine

Il Sassuolo è la seconda squadra retrocessa in Serie B dopo la Salernitana. All'appello manca solo l'ultima squadra che dovrà salutare la Serie A: tutto si deciderà nell'ultima giornata di campionato. Dal quindicesimo posto occupato dal Verona al diciottesimo dell'Empoli ci sono solo 2 punti. Grazie alla vittoria per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo, il Cagliari di Ranieri ha conquistato la certezza di restare in massima serie raggiungendo il Lecce tra le squadre che hanno centrato l'obiettivo stagionale.