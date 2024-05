Bologna-Juve diretta: sblocca Calafiori, raddoppia Castro segui la partita LIVE

BOLOGNA - Esordio per Paolo Montero sulla panchina della Juventus. Il tecnico, chiamato a sostituire Massimiliano Allegri dopo l'esonero , guiderà i bianconeri contro il Bologna di Thiago Motta. In palio il terzo posto in classifica. Segui la diretta...

21:07

20' - Cori per Allegri

Da almeno un minuto il settore ospiti dello stadio Dall'Ara sta incitando Massimiliano Allegri. Cori per l'ex tecnico bianconero.

21:00

13' - Gol annullato a Odgaard

Il Bologna non si ferma: palla rubata a centrocampo e tentativo di Castro respinto da Szczesny. Sulla palla si avventa Odgaard che insacca. Ma era in fuorigioco.

20:59

11' - Raddoppio del Bologna: Castro

Bologna straripante: cross da destra di Ndoye e colpo di testa di Urbanski. La palla colpisce poi Castro, e finisce in rete.

20:55

8' - Zirkzee si trasforma in speaker

E' stato Zirkzee, indisponibile per la gara di oggi, a trasformarsi in speaker e ad annunciare il gol del compagno Calafiori.

20:49

2' Bologna in vantaggio: Calafiori

Partenza super del Bologna, che dopo un miracolo di Szczesny su Freuler, sblocca il risultato con Calafiori, su azione da corner. Fuochi d'artificio al Dall'Ara.

20:46

1' - Si parte: inizia Bologna-Juventus

Inizia la sfida. Calcio d'inizio per gli ospiti che attaccano da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale.

20:44

Squadre in campo

Bologna e Juventus entrano sul terreno di gioco tra l'entusiasmo del pubblico rossoblù. Tra poco l'inizio del match.

20:36

Montero: "Ho parlato poco alla squadra"

"Trasferire alla squadra la mia grinta? Penso non ci sia bisogno, perchè dopo la vittoria della Coppa Italia lo hanno dimostrato, sono arrivati a questo punto, hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati in questo anno, quello di giocare in Champions, che già sono dentro, e vincere la Coppa Italia. Ho parlato poco, sono una persona che parla poco, mi piacciono i fatti e loro lo hanno dimostrato. Non si può dire niente ai giocatori". Su Thiago Motta: "Sono stato fortunato di aver convissuto con lui 45 giorni a Coverciano, soprattutto Thiago è un grande uomo, quello che mi piace di più Si vedeva già quando andavamo a cena, abbiamo convissuto tanto, abbiamo parlato tanto di calcio e si capiva più o meno la sua idea. Soprattutto è un uomo sincero che a questi livello è quello che piace di più ai giocatori. E ha dimostrato anche che ha una buona idea di calcio, che è propositiva e gli auguro tutto il bene perchè come uomo lo merita".

20:33

Motta: "Stasera sarà una grande festa"

Thigo Motta prima di Bologna-Juve: "Non ho mai avuto problemi a tenere sul pezzo i ragazzi, che sono molto responsabili. Per il Bologna è una grande festa, ma noi vogliamo affrontarla con responsabilità. Castro? Si è inserito bene nel gruppo, con l'entusiasmo giusto. E'un ragazzo generoso: oggi ha l'ooportunità di iniziare dal primo minuto. Cosa mi aspetto da oggi? Ho pensato che oggi è un giorno di festa e la nostra gente ne approfitterà per festeggiare. Deve essere una grande festa per tutti".

20:24

Bologna, terminato il riscaldamento

La squadra rossoblù ha terminato in anticipo rispetto ai bianconeri il riscaldamento pre gara.

20:09

Montero e Thiago Motta, il caldo contro il freddo

20:00

Montero, tutto quello che c'è da sapere

19:50

Come giocherà la Juve di Montero

19:43

La gioia di Fagioli

19:37

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Castro; Odgaard. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Beukema, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Soumaoro, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Saelemaekers, Karlsson, Orsolini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Montero.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Djalò, Rugani, Alex Sandro, McKennie, Fagioli, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Weah, Kostic, Yildiz, Kean, Milik.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Bresmes-Di Monte. IV UFFICIALE: Minelli. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Irrati.

19:30

Bologna-Juve, dove vederla in tv e streaming

Stadio Dall'Ara di Bologna