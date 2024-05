Esonero Allegri, diretta Juve: ultime news e aggiornamenti LIVE

È passata la notte ma non si è ancora spento il 'rumore' fatto dall' esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juve , arrivato dopo il caos seguito alla finale di Coppa Italia vinta all'Olimpico contro l'Atalanta . La squadra è stata affidata a Montero, mentre il giorno dopo continuano a susseguirsi le reazioni degli addetti ai lavori e i tifosi discutono sui social : segui gli aggiornamenti in diretta ...

10:40

Esonero Allegri, la situazione dello staff

Insieme all'esonero di Allegri, vengono sollevati dall’incarico pure il vice Landucci, i collaboratori Dolcetti e Trombetta e il preparatore atletico Folletti. Restano invece Simone Padoin e Francesco Magnanelli che sono uomini riconducibili alla società. Spetterà a loro guidare oggi l’allenamento prima di Paolo Montero che completerà la stagione.

10:35

Juve, il piano Thiago Motta

Non si poteva più andare avanti così. Troppe le divergenze, troppi i silenzi deflagrati in tensioni ancor prima del rumore che ha accompagnato il post partita di Atalanta-Juve. Mentre Allegri restava per mesi da solo con la sua squadra dentro una sorta di cerchio magico impenetrabile - lo stesso che Max ha chiesto a Giuntoli di non violare neppure durante i festeggiamenti per la coppa con un gesto eloquente - attorno a lui chiacchiere e fughe di notizie sul nome di Thiago Motta si facevano sempre più insistenti.

10:25

Juve, l'eredità di Allegri

Trenta milioni per l’accesso nella nuovissima SuperChampions, altri 30-40 garantiti dal primo Mondiale per Club esteso dalla Fifa a 32 partecipanti e che si disputerà al termine della prossima stagione, più i 10 incassati per il percorso della Coppa Italia. Poi 2 milioni del pass per la final four della Supercoppa in Arabia che potranno diventare 8 se la Juve dovesse arrivare in finale e vincerla, mentre quelli del posizionamento in Serie A oscillano tra i 14 e i 12 a seconda della graduatoria finale (3° o 4° posto). La stagione 2023-24, l’ultima di Allegri alla Juve, porterà nelle casse del club almeno 100 milioni di euro, senza considerare la ripartizione dei diritti tv: è l’eredità di Max.

10:20

Esonero Allegri, perché Giuntoli era assente?

Il dirigente bianconero non si è presentato, a parlare con Max c'era solo l'ad Scanavino: ecco il motivo dell'assenza spiegato dal club.

10:15

Juve, Koopmeiners il prescelto con il budget di Allegri

La metà dei 100 milioni incassati dai premi di questa stagione, tra pass Champions, accesso al Mondiale per club, piazzamento in A, vittoria della Coppa Italia e qualificazione in Supercoppa, può servire per arrivare all'olandese dell'Atalanta: la trattativa.

10:05

Allegri esonerato: la nota ufficiale

Questo il comunicato ufficiale condiviso ieri dal club bianconero:

"La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.

Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia.

La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

10:00

Allegri, le vittorie con la Juve

Dal 1929/30, solo Giovanni Trapattoni (319) ha vinto più partite di Massimiliano Allegri (271) sulla panchina della Juventus in tutte le competizioni. Inoltre, tra gli allenatori con almeno 70 panchine in Serie A, solo Antonio Conte (68%) e Simone Inzaghi (59,9%) hanno una percentuale di vittorie più alta di Massimiliano Allegri (59.7%) in A.

9:55

Agnelli saluta Allegri: "Hai rappresentato la Juve"

Sui social è apparso anche il messaggio dell'ex presidente bianconero Andrea Agnelli dopo l'esonero di Allegri.

9:48

Rabiot saluta Allegri: il messaggio scatena i tifosi

Tra i primi a salutare sui social il tecnico è stato Adrien Rabiot, con un messaggio particolare che ha scatenato la reazione dei tifosi.

9:40

Juve-Allegri, addio con un record

Il divorzio tra Allegri e la Juve arriva dopo il trionfo in Coppa Italia, il quinto per il tecnico che diventa il primo a raggiungere questo traguardo: staccati a quota quattro Sven-Goran Eriksson e Roberto Mancini.

9:35

Juve, il dato sull'esonero di Allegri

Allegri è diventato il 3° allenatore esonerato a stagione in corso dalla Juventus negli ultimi 50 anni: prima di lui solo Claudio Ranieri nel 2008/09 (al suo posto Ciro Ferrara) e Ciro Ferrara nel 2009/10 (al suo posto Alberto Zaccheroni).

9:28

Allegri saluta la Juve: la reazione dei giocatori

Momenti di commozione dopo l'addio del tecnico alla squadra: qualche lacrima dopo il suo discorso e messaggi d'affetto sui social.

9:20

Esonero Allegri, le cinque motivazioni

La società lo ha licenziato ieri parlando di atteggiamento «non compatibile» ai valori del club, un'accusa mossa dentro un comunicato di dieci righe. Due in meno dei titoli vinti dal tecnico a Torino. Ecco tutti i motivi dietro il suo esonero.

09:15

Juve e Allegri, il bullone e il cacciavite

Il commento di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, sull'esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juve...

