Bologna-Juve ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Bologna di Thiago Motta vuole tagliare fuori dai giochi per il terzo posto la Juve nel giorno del debutto sulla panchina della prima squadra dei bianconeri dei Montero , subentrato all' esonerato Allegri . Tutto pronto per la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A .

Bologna-Juve, la data

Bologna-Juve sarà disputata oggi, lunedì 20 maggio, con calcio d'inizio alle 20:45. Si giocherà allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Come detto, la gara è valida per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2023/2024.

Dove vedere Bologna-Juve in diretta tv

La partita Bologna-Juve verrà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva per gli abbonati a DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Bologna-Juve in streaming

Bologna-Juve sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a DAZN. Basta scaricare l'app di DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o anora ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.