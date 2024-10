Juve-Cagliari diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

TORINO - Dopo la bellissima vittoria in Champions League la Juventus torna in campo per tenersi in scia del Napoli e scavalcare l'Inter: segui la partita di Serie A contro il Cagliari in diretta .

12:14

Giuntoli su Pogba: "È stato un grande giocatore"

Giuntoli su Pogba a Dazn: "Pogba? Aspettiamo la definitiva del TAS dopodiché prenderemo una decisione. È stato un grande giocatore, ma è tanto tempo che è fermo".

12:01

Juve come il Bayern

Solo il Bayern Monaco (5.4 a partita) concede meno tiri in media a match della Juve (6.7) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25. I bianconeri sono invece quelli che in media subiscono meno tiri nello specchio (1.3 a gara). Bavaresi (10.6 a match) e bianconeri (11) sono anche quelli che nelle maggiori cinque leghe continentali concedono meno tocchi in media agli avversari nella propria area di rigore.

11:45

La formazione ufficiale del Cagliari

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola; Piccoli. Allenatore: Nicola.

11:39

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

11:25

I numeri di Juve-Cagliari

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 14 sfide (1N, 1P) di Serie A giocate contro il Cagliari, segnando in questo parziale almeno due gol in 12 gare (tra cui esattemente due reti in tutte le ultime quattro sfide in ordine di tempo).

Allianz Stadium (Torino)