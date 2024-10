Thiago Motta: "Abbiamo fatto tutto noi. Che errore gestire il vantaggio!". Rivivi la diretta

All'Allianz Stadium è andata in archivio Juve-Cagliari , valida per la settima giornata di Serie A : 1-1 il risultato finale. Entrambi i gol sono arrivati su rigore: a bersaglio Vlahovic al 15' e Marin all'88'. Tutte le dichiarazioni di Thiago Motta in diretta tv e conferenza stampa. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

16:30

Juve-Cagliari 1-1, le ironie social

Social scatenati: le ironie social dopo il pareggio all'Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari. SFOGLIA LA GALLERY

16:15

Juve, dopo la sosta c'è la Lazio

Sabato 19 ottobre alle 20:45 è in programma Juve-Lazio: riprenderà così il campionato dei bianconeri dopo la sosta.

16:10

Serie A, risultati e calendario

Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Juve-Cagliari 1-1. VEDI RISULTATI E CALENDARIO

15:55

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata dopo Juve-Cagliari 1-1. VEDI LA CLASSIFICA

15:40

Juve-Cagliari, rivivi la diretta

Rivivi la diretta di Juve-Cagliari 1-1. LEGGI TUTTO

15:25

Thiago Motta: "Conceicao ragazzo fantastico e onesto"

Thiago Motta: "Ho parlato con l'arbitro. Ho detto le stesse cose che ho detto con voi. Non esiste più l'interpretazione: sì o no. L’arbitro ha visto simulazione e ha ammonito, giustamente, perché la simulazione non va fatta. Ora bisogna seguire questa linea sempre, altrimenti si fa male al calcio. Conceicao è un ragazzo fantastico, onesto, si allena sempre con un atteggiamento incredibile. Devo rivedere l'azione, ma mi fido di quello che ha visto l'arbitro. Se ha cercato di simulare è giallo. Per far bene a questo gioco va vista bene la simulazione, sempre. Va punita. Non una volta si e una no. Serve anche a Conceicao per migliorare".

15:22

Thiago Motta sul raddoppio mancato da Vlahovic

Thiago Motta sul gol del raddoppio mancato da Vlahovic: "Una situazione importante della partita come tante altre in cui potevamo fare meglio. Alla fine ci siamo messi noi in difficoltà".

15:20

Thiago Motta: "Conceicao? Le simulazioni non fanno bene al gioco ma..."

Thiago Motta: "Il secondo giallo per simulazione a Conceicao? Non ho visto le immagini. Se è simulazione, giusto così. È una cosa di cui stiamo parlando da tempo, le simulazioni non fanno bene al gioco. Mi fido dell'arbitro, però adesso si apre un precedente e deve essere sempre così. Si deve fare sempre non ogni tanto".

15:19

Thiago Motta sul possibile calo dopo la Champions

Thiago Motta: "Un calo dopo la Champions? Nessuna coincidenza. Dobbiamo migliorare, perchè in futuro ci saranno tanti momenti così".

15:18

Thiago Motta in conferenza stampa: "Dovevamo chiudere la partita"

Thiago Motta in conferenza stampa: "Siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a chiudere la partita. Alla fine con il rigore sono arrivati al pareggio, poi l'espulsione ha complicato tutto. Oggi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo lasciato aperta la partita ed è venuto questo pareggio".

15:14

Gatti: "Non ci sono alibi"

In attesa dell'inizio di Thiago Motta, anche Federico Gatti ha parlato a DAZN: "Non ci sono da trovare alibi. Questa era una partita da vincere a ogni costo. Partite così ci serviranno a crescere. Alla lunga pesano". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

15:04

Thiago Motta su Yildiz e Koopmeiners

Thiago Motta: "Yildiz? Si potevo inserirlo prima ma ho fatto altre valutazioni. Lui è entrato bene in partita, ma dovevamo chiudere la partita e non l'abbiamo chiusa. Koopomeiners? L'ho sostituito per un dolore, si stava lamentando. Dobbiamo vedere come sta".

15:02

Thiago Motta su Douglas Luiz

Thiago Motta: "Douglas Luiz? Deve continuare a lavorare e dare il massimo. Tutti i giorni. Così si fa questo lavoro. Vale per tutti. Nel futuro vedremo cose positive".

15:01

Thiago Motta sull'errore di Vlahovic

Thiago Motta: "Il gol fallito da Vlahovic? Succede e succederà, ma ci sono tante altre cose che vanno fatte meglio per continuare a crescere".

14:58

Thiago Motta a DAZN: "Non dobbiamo gestire"

Thiago Motta a DAZN: "Già nel primo tempo, dopo il gol, abbiamo gestito. Non va bene. Dobbiamo continuare ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo creato delle palle-gol ma non le abbiamo sfruttate. C'era sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare. Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo iniziato con un gol, che ci poteva permettere di andare avanti con più equilibrio. Non riuscendo a creare loro hanno un po' preso fiducia. Sono arrivati il gol e l'espulsione e la partita non è andata come volevamo".

14:50

Bufera Mina, gesto polemico dopo il gol di Marin

Yerri Mina è nell'occhio del ciclone per il gesto, che gli è costato il cartellino giallo, rivolto ai tifosi della Juve dopo il gol del pari di Marin. LEGGI TUTTO

14:40

Serie A, risultati e calendario

Serie A, risultati e calendario aggiornati dopo Juve-Cagliari 1-1. VEDI RISULTATI E CALENDARIO

14:30

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata dopo Juve-Cagliari 1-1. VEDI LA CLASSIFICA

Allianz Stadium - Torino