Parma-Lazio diretta Serie A: la sblocca Man, Haj raddoppia LIVE

PARMA - Il programma della 14a giornata di campionato prosegue con la partita delle 15 tra Parma e Lazio . La squadra di casa vorrebbe allontanare la zona retrocessione , che al momento dista solamente 1 punto. Dall'altra parte i biancocelesti hanno l'opportunità per proiettarsi momentaneamente al primo posto in classifica , mantenendo lo sguardo sulla sfida dell'Olimpico Grande Torino che, sempre alle 15, vedrà protagonista il Napoli di Antonio Conte. Segui la partita in diretta.

16:59

Finisce così

Dopo 6 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine della partita. La Lazio si ferma al Tardini, sconfitta per 3-1 dal Parma.

16:55

90+1' - DEL PRATO CHIUDE LA SFIDA

La Lazio si riversa in attacco in cerca del pari lasciando scoperta la difesa per la ripartenza in velocità di Delprato, che in totale libertà deposita la palla in porta vincendo l'uno contro uno con Provedel.

16:53

90' - Ammonito Castellanos

Castellanos perde un brutto pallone concedendo il contropiede a Camara. Il centrocampista raggiunge la metà campo ma viene steso dal recupero dell'attaccante che spende il giallo.

16:52

89' - Entra Noslin, Lazio in attacco

La Lazio sta portando avanti un assedio. Baroni aumenta il carico offensivo schierando Noslin al posto di Rovella.

16:48

85' - Tchaouna la manda alle stelle

Cross pericoloso dalla corsia mancina che raggiunge Tchaouna al centro dell'area. Il francese colpisce malissimo mandando il pallone parecchi metri oltre la traversa.

16:46

81' - Le squadre cambiano ancora

La Lazio sfrutta un altro slot per sostituire Lazzari con Marusic. Nel Parma è il momento di Benedyczak che rimpiazza Cancellieri.

16:44

80' - CASTELLANOS ACCORCIA LE DISTANZE

Pasticcio della difesa del Parma con Valeri che mette in difficoltà Suzuki con un tocco ravvicinato. La palla resta buona vicino alla linea di porta per l'intervento in scivolata di Castellanos che la spinge in rete.

16:40

76' - Salva ancora Suzuki

Pellegrini indirizza un calcio di punizione dalla distanza sul secondo palo. Castellanos ci arriva e la rimette al centro per Tchaouna che calcia al volo trovando un altro bel riflesso di Suzuki.

16:36

72' - Tchaouna calcia sul primo palo

La Lazio trova un buon corridoio per Tchaouna sulla sinistra. Il francese calcia con forza sul primo palo e trova la respinta con i piedi di Suzuki.

16:33

70' - Doppio cambio nel Parma

Pecchia richiama in panchina Haj, autore del secondo gol, al suo posto entra Camara. Esce anche Leoni per Hainaut.

16:28

65' - Entra Tchaouna

Secondo cambio per la Lazio con Tchaouna che prende il posto di Isaksen sulla corsia di destra.

16:28

64' - Ammonito Balogh

Nuova iniziativa di Zaccagni che, arrivato nella trequarti, viene fermato in maniera scorretta da Balogh. Fallo e cartellino giallo per il difensore del Parma.

16:27

63' - Sohm alto di poco

Sohm riceve palla in una posizione interessante e calcia subito a giro sul secondo palo. La sua conclusione però è leggermente alta.

16:25

61' - Suzuki para su Zaccagni

Fuga di Zaccagni sulla corsia mancina e tiro indirizzato sul secondo palo, Suzuki si tuffa e respinge nella zona di Castellanos che tenta il tap-in ma viene murato da un difensore.

16:23

59' - Tiraccio di Charpentier

L'attaccante del Parma prende palla al limite dell'area e cerca subito la porta con un tiro che si impenna finendo alta di diversi metri.

16:20

57' - Giallo per Estevez

La Lazio rilancia palla verso Castellanos che la copre con il corpo venendo strattonato da Estevez. L'arbitro fischia fallo e ammonisce il centrocampista del Parma.

16:20

56' - Slalom di Man

Rimpallo fortunato per il Parma che lancia Man sulla corsia di destra. Il numero 98 dei ducali scarta una serie di avversari portandosi al centro dell'area ma la sua conclusione viene respinta da un difensore.

16:17

53' - GOL MERAVIGLIOSO DI HAJ

Il Parma allunga le distanze grazie a un recupero alto di Charpentier su GIla. L'attaccante serve Haj leggermente decentrato sulla sinistra e il tunisino con un colpo morbido a giro scavalca Provedel e infila la palla sotto l'incrocio opposto.

16:16

52' - Parata di Suzuki

La Lazio batte il calcio d'angolo sul secondo palo trovando il colpo ti testa fortuito di Romagnoli su cui si esalta Suzuki, capace di respingere grazie a un grande riflesso.

16:15

51' - Tentativo di Zaccagni

Il capitano della Lazio prova a sorprendere Suzuki con la sua solita giocata ma il tiro a giro sul secondo palo è stato deviato da un difensore.

16:14

50' - Cancellieri cerca la porta

Ripartenza del Parma che si affida sulla corsia mancina a Cancellieri. L'ex del match calcia con forza sul primo palo ma non inquadra lo specchio.

16:08

46' - Inizia il secondo tempo, due cambi nel Parma e uno nella Lazio

Il Parma riprende la gara con Estevez e Charpentier al posto di Keita e Bonny mentre nella Lazio è il momento di Pedro, entrato per Dele-Bashiru.

16:05

Serie A, la classifica live

Scopri in tempo reale tutti i cambiamenti nelle gerarchie di Serie A. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

16:00

Serie A, il calendario live

Rivedi tutti i risultati di Serie A, segui i match in tempo reale e scopri i prossimi appuntamenti. CONSULTA IL CALENDARIO LIVE

15:55

Parma-Lazio, il tabellino live

Rivivi le emozioni del primo tempo di Parma-Lazio attraverso gli eventi principali della partita. CONSULTA IL TABELLINO LIVE

15:53

Finisce il primo tempo

L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Parma. Evidente il nervosismo in campo per entrambe le formazioni.

15:51

45+6' - Mischia in campo, due ammoniti

Un contrasto vicino alla linea del fallo laterale fa accendere una mischia in campo, coinvolti anche molti componenti della panchina del Parma. A farne le spese sono Gila e Bonny, entrambi ammoniti.

15:49

45+4' - Cancellato il rigore

L'arbitro va al monitor per rivedere l'azione e dopo una revisione decide di cancellare il rigore per la Lazio.

15:47

45+2' - Rigore per la Lazio

Mischia nell'area di rigore del parma, Zaccagni cerca subito il tiro su una respinta corta ma finisce giù in area di rigore. L'arbitro interrompe il gioco e indica il dischetto.

15:46

45+1' - Inizia il recupero

Mentre Rovella tenta la terza conclusione della distanza della sua partita, il quarto uomo segnala che ci saranno tre minuti di recupero.

15:42

42' - Ancora un salvataggio sulla linea del Parma

Zaccagni lancia sulla corsia mancina Pellegrini che mette un cross morbido sul secondo palo per Isaksen. Il danese spinge la palla verso la porta ma, a Suzuki battuto, sulla linea di porta interviene Valeri preservando il vantaggio del Parma.

15:37

37' - Pareggia Castellanos ma è fuorigioco

Fuorigioco evidentissimo di Castellanos che parte nettamente in anticipo sull'invito in profondità del compagno e poi supera Suzuki con un tiro volante in diagonale.

15:33

33' - Giallo per Keita

Zaccagni viene fuori da una situazione pericolosa ripartendo palla al piede. Keita lo trattiene in maniera evidente commettendo fallo e rimediando un cartellino giallo.

15:31

30' - Ammonito Rovella

Rovella va a contrasto nella metà di campo del Parma in cerca del recupero alto. Il mediano però entra in ritardo su un avversario rimediando il secondo giallo della sua partita. Il centrocampista era diffidato e salterà la prossima partita contro il Napoli.

15:27

27' - Salvataggio sulla linea di Balogh

Lazio vicina al gol del pari con Castellanos, che di testa aveva spiazzato Suzuki. Balogh però è stato bravo a seguire l'azione e a respingere il pallone sulla linea di porta.

15:25

25' - Delprato sull'esterno della rete

Il Parma conquista un calcio d'angolo e, con una battuta corta e una serie di scambi, libera Delprato sul primo palo. Il difensore cerca la porta ma trova solo l'esterno della rete.

15:22

22' - Rovella calcia da fuori

Rovella riceve una palla spiovente dal limite, la mette giù, la sistema sul sinistro e calcia in porta. Il suo tiro non è particolarmente forte o angolato e Suzuki lo blocca senza problemi.

15:21

20' - Man tra le braccia di Provedel

Iniziativa del Parma che trova Man leggermente defilato sulla destra. L'esterno ducale tenta la conclusione con il mancino ma la mette tra le braccia di Provedel.

15:16

16' - Zaccagni la mette alta

La Lazio completa un recupero alto lanciando subito Isaksen sulla profondità. Il danese conquista il fondo e cerca il servizio nell'area piccola per Zaccagni, anticipato in maniera decisiva da Leoni. Il tocco del difensore ha messo fuori tempo il capitano della Lazio che ha colpito il pallone mandandolo sopra la traversa.

15:14

14' - Lazio in possesso

Dopo il gol annullato e quello subito, la Lazio sta provando a riordinare le idee in cerca del pareggio.

15:09

9' - Bonny calcia malissimo

Buona azione del Parma che muove il pallone in diagonale liberando Man sulla destra. L'autore del gol serve centralmente Bonny che è bravo a girarsi subito trovando lo spazio per calciare ma con il mancino lascia partire una conclusione sballata che finisce alta di diversi metri.

15:06

6' - MAN SEGNA IL GOL DEL VANTAGGIO

Dopo il gol annullato, Rovella sbaglia in fase di costruzione servendo Man in area di rigore. L'esterno rumeno piazza la palla sul secondo palo e porta avanti i suoi.

15:04

4' - Gol annullato

L'arbitro viene richiamato dalla sala Var e dopo un On Field Review decide di annullare il gol per un contatto in avvio di azione tra Haj e lo stesso Rovella.

15:02

2' - Subito Rovella

La Lazio si porta subito in vantaggio grazie a un gol fantastico di Rovella che lascia partire un destro potente e preciso dalla distanza.

15:00

1' - Inizia la partita

L'arbitro Zufferli ha dato il via alla partita tra Parma e Lazio. Il primo possesso della gara è per i padroni di casa.

14:57

Squadre in campo per l'inno della Serie A

Le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo davanti al pubblico del Tardini.

14:50

Il momento positivo di Zaccagni

Mattia Zaccagni è andato a segno in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie A. Segnando anche oggi arrivare a quattro gol di fila per la sua prima volta in campionato. Un altro gol gli permetterebbe anche di eguagliare il bottino realizzativo dello scorso campionato.

14:45

Gila: "Sarà come giocare in casa, Parma avversaria difficile"

Il difensore spagnolo ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sappiamo che sarà una partita difficile, dobbiamo continuare a vincere. Faremo sicuramente una bella prestazione. Il Parma sta facendo bene contro le grandi, dobbiamo essere intelligenti tatticamente e giocare come sappiamo. I tifosi ci danno tanta carica, abbiamo bisogno di loro. Oggi giochiamo fuori casa ma è come se fossimo all'Olimpico".

14:40

Baroni, la partenza può diventare un record

In caso di vittoria della Lazio, Marco Baroni diventerebbe l’allenatore che più velocemente ha toccare le 10 vittorie in Serie A alla prima esperienza in biancoceleste.

14:35

Parma, il rendimento casalingo

Nessuna squadra di Serie A ha perso più partite in casa del Parma in questa stagione di Serie A. Fin qui la squadra di Pecchia ha fatto registrare quattro insuccessi in sette partite al Tardini.

14:25

Parma, la serie negativa contro la Lazio

Il Parma ha perso le ultime nove partite di campionato contro la Lazio. Nessuna avversaria di Serie A vanta una serie più lunga contro i ducali.

14:15

Dove vedere Parma-Lazio in tv? DAZN o Sky e orario

Scopri tutto sulla partita di Serie A tra la squadra di Pecchia e quella di Baroni: info e canali per seguirla in tempo reale. LEGGI L'ARTICOLO

14:05

Parma-Lazio: le formazioni ufficiali

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. All. Pecchia

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

14:00

Parma-Lazio, Baroni in emergenza: i convocati

Il tecnico biancoceleste ha dovuto rinunciare a Dia e Vecino e ha convocato solo 16 giocatori di movimento. VAI ALLA LISTA DEI CONVOCATI

Stadio Ennio Tardini, Parma