Baroni: "Episodi arbitrali? Non commento, altrimenti..."

Baroni dopo Parma-Lazio: "Episodi arbitrali? Non commento..."

Questa l'analisi di Marco Baroni nel post partita di Parma-Lazio, tra decisioni del direttore di gara ed errori dei singoli: "Episodi arbitrali? Non commento, se no non finiamo più... Nel primo tempo ci siamo innervositi, - ha ammesso il tecnico biancoceleste - loro sono stati bravi a portarci su quella strada. Poi nella ripresa siamo tornati a giocare il nostro calcio. Troppi errori? La responsabilità è mia. Ho una squadra qualitativa, hanno sbagliato Rovella, che è stratosferico, e l'altro Gila, uno dei difensori più forti che c'è, lo vorrei tutta la vita. Dobbiamo rischiare ma è la nostra proposta, io voglio questo, meglio che spararla a cinquanta metri. Con questa squadra non lo farò mai, - ha dichiarato con forza Baroni - a me interessa la generosità con cui abbiamo affrontato una partita non facile dal punto di vista emotivo, siamo rimasti con razionalità dentro la gara, cercando di lavorare sugli esterni per evitare la densità centrale. Avanti così", ha concluso in conferenza stampa.