Dove vedere Parma-Lazio in tv? DAZN o Sky e orario

Dopo il pareggio in Europa League contro il Ludogorets, la Lazio vuole tornare a vincere. L'occasione, in campionato, è rappresentata dalla partita contro il Parma, reduce dalla sconfitta interna con l'Atalanta. Baroni, per la partita, dovrà fare a meno di Dia e Vecino. Chance per Dele-Bashiru nel ruolo di trequartista.