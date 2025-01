Monza-Cagliari 1-2: Nicola vince in rimonta, Bocchetti affonda

MONZA - Quinta sconfitta di fila (la terza con Salvatore Bocchetti in panchina) e crisi senza fine per il Monza ultimo in classifica , che ha ottenuto la sua unica vittoria il 27 ottobre a Verona (ancora sotto la guida di Alessandro Nesta) e chiude il girone di andata a quota 10 punti . A prendersi lo 'scalpo' dei brianzoli stavolta è il Cagliari di Davide Nicola , che nel 'lunch-match' della 19ª giornata di Serie A allo U-Power Stadium vince 2-1: va sotto in avvio su un rigore trasformato da Caprari (6'), ma trova la forza di rimontare con Zortea (22') e Piccoli (56') , agevolato poi dalla follia di D'Ambrosio che al 63' lascia i padroni di casa in dieci beccandosi il rosso per una scarpata rifilata a Mina da terra e con la palla lontana ( furiose quanto vane poi le sue proteste con la squadra arbitrale). Tre punti pesantissimi e una vera e propria boccata di ossigeno per i sardi , che venivano a loro volta da quattro ko consecutivi e girano la boa con 17 punti.

Monza-Cagliari 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di Bocchetti e Nicola

Senza il portiere Cragno, Gagliardini, Kyriakopoulos, Pessina e lo squalificato Pablo Marí (che l'ex tecnico brianzolo Raffaele Palladini sogna di portare alla Fiorentina in questo mercato di gennaio), nel suo 3-4-3 Bocchetti lascia inizialmente fuori Maldini e Djuric per schierare Ciurria e Caprari nel tridente offensivo con Dany Mota, mentre in difesa resta in panchina Carboni. Sull'altro fronte 4-4-2 per Nicola, che deve fare a meno di Luvumbo, Ciocci, Kingstone e Jankto: promosso dal 1' Felici sulla sinistra con Zortea sull'altra fascia e Viola in appoggio all'attaccante Piccoli (solo panchina per Gaetano), mentre in difesa c'è Obert a completare il quartetto difensivo (inizialmente fuori Augello).

Zortea risponde al rigore di Caprari

Subito in avvio emozioni, con il Cagliari che sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa con Piccoli (2') e il Monza che passa pochi minuti dopo: al Var rilevanoun fallo di mano di Makoumbou su tiro di Ciurria e l'arbitro assegna il rigore, trasformato poi con freddezza da Caprarui che batte Scuffet (al centro di un possibile scambio con Caprile del Napoli). Immediata la reazione dei sardi che iniziano a mettere pressione ai padroni di casa e trovano il pari al 22: potente la conclusione dalla distanza di Zortea che di sinistro supera l'incolpevole Turati. La squadra rossoblù cerca poi di cavalcare l'inerzia del match e inisiste, senza però trovare il raddoppio con le due squadre che vanno così all'intervallo sull'1-1.

Piccoli-gol e follia D'Ambrosio: Monza ko e festa Cagliari

A fare le prime mosse nella ripresa è Bocchetti, che getta nella mischia Bianco e Djuric al posto di Sensi e Dany Mota (55'), ma il suo Monza si fa beffare subito dopo: Piccoli riceva palla da Obert tutto solo sulla trequarti e una volta al limite scarica il destro infilando la palla all'incrocio. Fischiati dai tifosi, i padroni di casa, i brianzoli provano a reagire con Pedro Pereira che vede però negarsi il pari da una prodezza di Scuffet, bravissimo a chiudergli lo specchio a due passi dalla porta (60'). A complicare i piani arriva però una follia di D'Ambrosio, che viene espulso per una scarpata da terra a Mina rilevata dal Var e sanzionata dall'arbitro Di Bello dopo essere andato a rivedere l'episodio al video (63'). Passano pochi minuti e Mina viene ammonito per perdita di tempo mentre esce claudicante per lasciare il posto a Palomino (68'), con Nicola che manda poi in campo anche Augello e Lapadula (fuori Felici e Piccoli al 75') e poi Marin e Pavoletti (all'85' al posto di Makoumbou e Viola), mentre nel Monza c'è spazio per Maldini, Akpa Akpro (appena tornato dalla Lazio) e Martins (i primi due dentro al 76' per Pedro Pereira e Bondo, il terzo all'85' per Caprari). La squadra di Bocchetti prova il forcing nel finale ma con l'uomo in più il Cagliari gestisce senza troppi affanni il vantaggio fino all'ultimo dei sei minuti di recupero (colpendo anche un palo con Lapadula) e torna così in Sardegna con una vittoria preziosissima, mentre i brianzoli escono tra i fischi dei propri tifosi.