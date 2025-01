Furia D'Ambrosio contro gli arbitri dopo l'espulsione: "Scarsi veri..."

Danilo D'Ambrosio lascia in dieci il Monza di Salvatore Bocchetti al minuto 63 dello scontro salvezza con il Cagliari di Davide Nicola . Decisivo l'intervento del Var , che ha richiamato al monitor l'arbitro Di Bello , che non aveva ravvisato il fallo di reazione dell'ex difensore dell'Inter, poi espulso . Ai microfoni presenti a bordocampo, non è sfuggito il commento del numero 33 dei brianzoli.

D'Ambrosio espulso, la reazione: "Questi sono scarsi veri"

Non è passato inosservato il fallo di reazione di Danilo D'Ambrosio nel secondo tempo di Monza-Cagliari, sul parziale di 1-2 in favore degli ospiti. Dopo uno scontro con Yerry Mina, il difensore partenopeo si è rialzato caricando con i tacchetti sul corpo del centrale colombiano, che era a terra con lui. Di Bello viene chiamato all'on field review e in pochi secondi prende la decisione definitiva: rosso diretto per D'Ambrosio e Monza in inferiorità numerica. Una volta incassata la sanzione, l'ex Inter ha continuato a protestare nei confronti del direttore di gara, con l'audio catturato dai microfoni presenti tra le panchine dello U-Power Stadium: "Come faccio a rialzarmi... Ma questi sono scarsi veri", ha detto uscendo dal campo, facendo riferimento alla squadra arbitrale.