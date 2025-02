Lazio-Napoli diretta Serie A: Raspadori risponde a Isaksen

ROMA - Lazio e Napoli una contro l'altra, ancora, per la terza volta in stagione. Dopo le due vittorie di Baroni nell'andata di campionato (1-0) e in Coppa Italia (3-1), si ripresenta la sfida tra biancocelesti e Conte, in difficoltà di uomini e con una formazione reinventata. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti .

18:27

27' - Entra Noslin, Castellanos non ce la fa

Non ce la fa Castellanos, che si tocca la coscia. Al suo posto Baroni sceglie Noslin.

18:25

25' - Castellanos ko per infortunio

Problemi per Castellanos che esce momentaneamente dal campo per un guaio muscolare. Pronto ad entrare Noslin.

18:16

16' - Ci prova Castellanos

Partita viva, prova a tornare su la Lazio che con Castellanos si rende pericolosa, il destro del Taty è largo.

18:13

13' - Pareggia Raspadori, Lazio-Napoli 1-1!

Risposta immediata del Napoli: Provedel sbaglia il rinvio centralmente, si innesca l'azione del Napoli, sponda di Lukaku per Raspadori che di sinistro fa 1-1. TABELLINO LIVE

18:06

6' - Che gol di Isaksen, Lazio-Napoli 1-0!

Come all'andata, Isaksen segna ancora al Napoli e sblocca la gara: il rinvio di testa di Rrahmani è impreciso e viene raccolto dal danese che punta la porta e poi spara un sinistro micidiale che tocca la traversa ed entra. Grandissimo gol, come nella partita del Maradona. Lazio avanti.

18:05

5' - Meret salva su Nuno Tavares

Della punizione si incarica Nuno Tavares, il sinistro a giro è deviato in angolo da Meret. Prima occasione per la Lazio.

18:04

4' - Spunto di Isaksen

Bella accelerata di Isaksen che poi viene steso da Lobotka al limite dell'area, punizione Lazio.

18:00

1' - Inizia Lazio-Napoli!

Si parte, comincia Lazio-Napoli con il primo pallone giocato dagli azzurri. TABELLINO LIVE

17:50

Il Napoli in panchina ha la bestia nera della Lazio

Giovanni Simeone è il giocatore attualmente in Serie A che ha realizzato più gol contro la Lazio in campionato: ben otto (di cui quattro in una sola partita, Hellas Verona-Lazio 4-1 del 24 ottobre 2021) in 15 confronti.

17:40

Lazio, Pedro: "Scontro diretto da vincere"

Pedro a Dazn nel pre-partita: “Sappiamo che dobbiamo vincere queste partite, sono scontri diretti che contano tanto. Sarà molto difficile, come sempre contro il Napoli e Conte, dovremo essere compatti e aggressivi e vincere qui in casa. Loro sono compatti, è difficile trovare spazio tra le linee vedremo come possiamo creare occasioni. Dobbiamo essere concentrati e focalizzati su ciò che dobbiamo fare. Possiamo muoverci su tutto il campo, una cosa che piace a Baroni è che lavoriamo tutta la settimana per trovare spazio per poter ricevere tra le linee”.

17:37

Di Lorenzo: "Lazio bestia nera? Sarà difficile"

Di Lorenzo a Dazn nel pre-partita: "Sono molto contento per le 200 presenze con il Napoli. Lazio bestia nera? Sono una squadra forte, hanno fatto bene in Europa e stanno facendo bene anche in campionato, sarà difficile ma faremo del nostro meglio. Il modulo? Ormai non è molto importante, conta l'atteggiamento. Proveremo qualcosa di diverso. Io ci provo sempre ad attaccare quando vedo lo spazio".

17:29

Napoli, Conte: "Il 3-5-2 per mancanza di uomini"

Conte a Dazn nel pre-partita: "Sapete quanto è difficile lavorare su un modulo, all'inizio dell'anno siamo partiti con il 3-4-2-1 e siamo arrivati al 4-3-3, usando per un periodo anche il 4-2-2-2. Il 4-3-3 è l'abito più giusto per il Napoli, oggi però diventa difficile riproporlo per mancanza di uomini. Non dobbiamo inventarci nulla ma ho inserito i giocatori più adatti. Non si cambia l'assetto di gioco per una gara, lo fai solo per necessità La Lazio ci ha battuto per due volte, onore e merito a loro, noi proveremo a far funzionare questo nuovo sistema".

17:23

Lazio, Baroni: "Contro il Napoli per alzare il livello"

Baroni a Dazn nel pre-partita: "È una partita difficile, il Napoli è in testa con merito. Dovremo essere bravi a ridurre al minimo gli errori perché loro hanno risorse tecniche. Sappiamo il livello di difficoltà, ma abbiamo bisogno di queste gare per confortarci e alzare il livello. Noi dobbiamo fare il nostro calcio di mobilità e ritmo, quando non ci riusciamo andiamo in difficoltà. Oggi dobbiamo partire bene, con attenzione perché loro non perdonano niente. Dovremo alzare l'attenzione in ogni momento, pallone su pallone. Conte? Lui è un amico, abbiamo giocato insieme, so che uomo e tecnico è, gli rinnovo i complimenti. Il 3-5-2 del Napoli? Ho parlato con lo staff, serviranno sacrificio e corse di rientro, deve esserci umiltà".

17:13

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Conte.

17:08

Lazio, la formazione ufficiale: Pedro titolare

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

16:54

Napoli, Conte in difficoltà

Senza Olivera, Spinazzola e Neres Conte dovrebbe cambiare modulo e tornare al 3-5-2 con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce e la coppia Lukaku-Raspadori in attacco. Tra poco le formazioni ufficiali.

16:45

I numeri di Lazio-Napoli

Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1N, 3P), dopo che aveva trovato il successo in ciascuna delle precedenti quattro. Inoltre, nelle due più recenti non ha trovato la rete e l’ultima volta che ha disputato tre gare consecutive contro i biancocelesti senza andare a segno nel torneo risale al 1948.

Stadio Olimpico (Roma)