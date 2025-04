Juve-Lecce diretta Serie A: segui la partita di oggi

All'Allianz Stadium è la notte di Juve-Lecce , gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A . I bianconeri, reduci dal pareggio all'Olimpico contro la Roma (1-1), vanno a caccia della seconda vittoria interna consecutiva e del terzo risultato utile di fila della gestione Tudor per balzare momentaneamente al terzo posto in classifica. I giallorossi di Giampaolo , dopo il pareggio casalingo contro il Venezia (1-1), cercano punti salvezza. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta .

20:13

Danilo Veiga: "Speriamo di tornare a Lecce con dei punti"

Danilo Veiga a Dazn: "Sto molto bene, sono molto orgoglioso perché ho lavorato tanto per essere qui. Voglio godermela. Speriamo di tornare a Lecce con dei punti. Sto bene a Lecce e con i compagni. Lecce ora è la mia città, spero di far bene".

20:10

Tudor: "Il Lecce non ci regalerà niente, Perin e McKennie? Sono concentrati"

Tudor a Dazn: "Stiamo parlando troppo di Koopmeiners, sta bene. Ho scelto gli undici migliori. Non dobbiamo sbagliare niente, c’è bisogno di tutti. Dobbiamo confermarci, il Lecce non ci regalerà niente. Ho cambiato modo di difendere sui calci piazzati? Lo vedrete. È stata una settimana corta, ma ho visto bene la squadra. Come ho visto Perin e McKennie? Sono tutti concentrati e vogliosi di fare bene. Non è un tema da affrontare a mezz'ora dalla partita".

20:07

Tudor rilancia Koopmeiners

Koopmeiners torna titolare dopo essere subentrato contro la Roma all'Olimpico. Tudor gli dà fiducia. Agirà alle spalle di Vlahovic con Yildiz.

19:57

Juve e Lecce, la classifica

Serie A in campo per la trentaduesima giornata. Juve e Lecce ci arrivano così in classifica. CONSULTA LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN TEMPO REALE

19:47

Lecce, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Lecce per la sfida contro la Juve.

LECCE (3-4-3): Falcone; Gaspar, Baschirotto, Jean; Danilo Veiga, Coulibaly, Pierret, Gallo; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Berisha, Rafia, N'Dri, Guilbert, Helgason, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Giampaolo.

19:45

Juve, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Juve per la sfida contro il Lecce.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Alberto, Cambiaso, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Conceicao, Kolo Muani, Weah. Allenatore: Tudor.

19:40

Juve, una sola sconfitta in casa in Serie A contro il Lecce

La Juve ha perso soltanto una volta in occasione delle 18 partite casalinghe finora disputate contro il Lecce: bilancio di 13 vittorie e 4 pareggi. Il Lecce ha vinto in casa dei bianconeri in Serie A 4-3 il 25 aprile 2004. In panchina c'erano Marcello Lippi e Delio Rossi.

19:35

Lecce, il dato sui gol incassati nel corso delle gare: quando ne ha subiti di più e quando meno

Il Lecce è la squadra che ha subito più gol, finora, dal 31’ al 60’ in questo campionato: 22 . I salentini sono, nel contempo, una delle squadre ad avere subito meno reti nella prima mezz'ora di gioco dell'attuale Serie: 6, come Bologna, Inter e Roma.

19:30

Juve-Lecce, alle 20:45 il calcio d'inizio

Alle 20:45 è in programma il calcio d'inizio di Juve-Lecce, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La Juve ha perso solo quattro volte contro i salentini in Serie A. Il Lecce non vince in campionato da otto partite. I bianconeri puntano sul recente trend positivo all'Allianz Stadium, dove hanno ottenuto cinque successi nelle ultime sei gare, per ottenere tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I giallorossi di Giampaolo sono a caccia di punti pesanti in chiave salvezza.

Allianz Stadium - Torino