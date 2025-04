Dopo il gol incassato in avvio, subito un'altra tegola per Marco Giampaolo nel primo tempo di Juventus-Lecce: problema al ginocchio sinistro per Gaby Jean, uscito in barella con le mani sul volto, visibilmente dolorante. Da valutare le sue condizioni in vista del rush finale di campionato, ma si teme un lungo stop.