Dove vedere Inter-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo dispute e rinvii , a San Siro va in scena il big match tra Inter e Roma . Reduce dall'eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia e dal sogno Triplete sfumato, la squadra di Inzaghi torna a buttarsi nel campionato e nella lotta scudetto con il Napoli . Giallorossi che invece riprendono il percorso verso i piazzamenti europei, con il sogno Champions League che ora è solamente a tre punti di distanza con la lotta ancora apertissima.

Inter-Roma, l’orario

Inter-Roma, in programma oggi, domenica 27 aprile alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Roma in diretta tv

Inter-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L’omonima app è possibile attivarla su ogni comune smart tv nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Inter-Roma in streaming

Lo streaming di Inter-Roma sarà in esclusiva su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Inzaghi e Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglou, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Zalewski, Asllani, Zielinski, Correa, Taremi.

Indisponibili: M. Thuram.

Squalificati: Bastoni, Mkhitaryan.

Diffidati: Pavard, Asllani.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Saelemaekers; Shomurodov. All. Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Salah-Eddine, Hummels, Gourna-Douath, Pisilli, Pellegrini, El-Shaarawy, Baldanzi, Dovbyk.

Indisponibili: Dybala, Nelsson, Abdulhamid.

Squalificati: -

Diffidati: Paredes, Pellegrini.