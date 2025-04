Inter e Napoli, l'analisi: lo stato d'animo dei tecnici e quello psicofisico delle squadre

Il mondo interista è più nervoso. Almeno a giudicare da Simone Inzaghi che sembra soffrire del complesso di Atlante: si porta addosso il mondo intero e un carico di tensioni che la metà basta. Uno scudetto allo sprint lui lo ha già perso (proprio a Bologna) e sfoga la tensione andando su e giù per il campo come nemmeno Maicon. Il problema vero di Inzaghi, e del mondo interista tutto, è uno solo: Antonio Conte. Ci fosse stato qualsiasi altro sulla panchina del Napoli, sarebbe stato diverso. Ma perdere contro di lui, contro l’uomo che li ha salutati dalla sera alla mattina (e si è fatto pure pagare), proprio no. Sarebbe un affronto digeribile solo alzando la Champions. Altrimenti non basterebbe un tir di Maalox. E poi, diciamolo, il pensiero che ad allenatori invertiti sarebbe finita da un pezzo, non è nemmeno quotato. Attenzione, però. Chi ipotizza l’Inter in difficoltà, ha scarsa memoria. È una squadra vera, di campioni veri. Forti e orgogliosi, come lo sono i numeri uno. Due anni fa hanno giocato la finale di Champions contro una delle due formazioni più forti degli ultimi dieci anni e, per ammissione dello stesso Guardiola, hanno perso solo perché un calciatore si è divorato due gol davanti alla porta. Quel calciatore si chiama Romelu Lukaku l’attaccante feticcio di Conte. Non troppo amato a Napoli (e siamo benevoli), è il cardine attorno a cui ruotano gli azzurri. Non è solo questione di statistiche: 12 gol e 10 assist. Sono rari i gol che non partono da una spizzata o da un suo movimento. Se gira lui, gira tutto. Sennò, sono dolori. In confronto a Simone, Antonio sembra uno scacchista russo. Ed è quanto dire. Ma all’uomo il mare calmo non piace, la burrasca se l’è andata a cercare con un uno-due dialettico che ha agitato i tifosi e indotto De Laurentiis ad andare alle Maldive pur di non rispondere.