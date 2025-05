Corsa Champions League: cosa succede se Roma, Lazio e Juve arrivano a pari punti. La classifica avulsa

A tre giornate dalla fine del campionato , la lotta per la qualificazione in Champions League si fa sempre più accesa. Bologna-Juve, finita 1-1 , e Roma-Fiorentina, terminata con la vittoria dei giallorossi , sono state importanti per stabilire le gerarchie di questo rush finale. A 270 minuti dalla fine dei giochi, la corsa Champions offre uno spettacolo clamoroso con quattro squadre in un punto .

Come cambia la corsa Champions dopo Bologna-Juve

Al terzo posto c'è l'Atalanta con 68 punti a +5 dal quinto posto con la qualificazione aritmetica alla prossima Champions sempre più vicina. La squadra di Gasperini, salvo clamorosi ribaltoni, può considerarsi fuori dalla bagarre. Il quarto posto attualmente è occupato da tre squadre: Juventus, Roma e Lazio. Tutte e tre le squadre infatti sono a quota 63 punti. A fine campionato, in caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre, sarà determinante la classifica avulsa. Quest'ultima verrà stilata seguendo questi criteri, in ordine di importanza: punti, differenza reti nell’avulsa, differenza reti generale, reti totali segnate, sorteggio. Al momento, sarebbe avanti la Roma per i punti fatti contro la altre due dirette concorrenti: la squadra di Ranieri contro Juve e Lazio ha accumulato 6 punti, i bianconeri 5 mentre Romagnoli e compagni solo uno, con il pareggio nel derby di ritorno. Per le squadre di Tudor e Baroni, tanto passerà dallo scontro diretto all'Olimpico nella prossima giornata. Il Bologna invece scende al settimo posto con 62 punti ma è in piena lotta. Altra sfida chiave anche per i rossoblù nel prossimo turno contro il Milan nell'anteprima della finale di Coppa Italia. Anche se fuori dalla lotta, i rossoneri sono sempre ostici da affrontare. Dopo la sconfitta nello scontro diretto all'Olimpico contro la Roma, si stacca la Fiorentina di Palladino, ora a -4 dal quarto posto.