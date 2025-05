Parma-Napoli in diretta: segui il match di campionato LIVE

PARMA - È iniziata la lunga attesa del Napoli, che a due giornate dalla fine del campionato arriva al Tardini per giocarsi il primo match-ball Scudetto. Il pari con il Genoa ha rimesso in discussione il palpitante finale della Serie A, tenendo in corsa l'Inter e frenando un entusiasmo che stava superando la consueta scaramanzia. Il sogno tricolore è ancora pienamente nelle mani e nei piedi della squadra di Conte, che vincendo continuerebbe a frustrare i tentativi di rimonta dei nerazzurri, dunque a Parma un solo risultato per i partenopei, a prescindere da quel che accadrà al Meazza tra i finalisti di Champions League e una Lazio ancora in lotta per l'Europa. Segui la diretta della partita e tutti gli aggiornamenti...