La doppietta di Venturino trascina il Genoa al Dall'Ara, al Bologna non basta il solito Orsolini

Bologna-Genoa 1-3: Vitinha e Venturino premiano Vieira, non basta Orsolini

Il Bologna prova a fare la partita, ma a segnare è il Genoa. La gara del "Dall'Ara" si sblocca allo scoccare del 17', sugli sviluppi di una palla inattiva in favore del Grifone, con il diagonale di Vitinha che non lascia scampo a Ravaglia. Poco reattiva nell'occasione la retroguardia emiliana. Passano poco più di 10 minuti e gli ospiti raddoppiano con il giovanissimo Venturino, alla prima da titolare in Serie A: il talento classe 2006 supera Holm all'altezza della trequarti e poi vince un rimpallo al limite dell'area, fino ad arrivare al tiro con il destro, anticipando Lucumi. Palla all'angolo e Ravaglia battuto per la seconda volta. E l'emozione del numero 76 è incontenibile. È la sua giornata e all'alba dell'intervallo cala addirittura il tris, realizzando la doppietta personale, bruciando sul tempo Holm e finalizzando l'assist illuminante di Vitinha. Nella ripresa, è il neo entrato De Silvestri a suonare la carica, con un colpo di testa che impegna in tuffo Siegrist su azione da calcio d'angolo. Al 64', accorcia le distanze il solito Riccardo Orsolini, con un sinistro al volo di pregevole fattura. Bacio alla traversa e gol bellissimo. A ridosso del 90', Sommariva è bravissimo su Cambiaghi, prima, e Casale, poi. Al triplice fischio, il risultato finale premia il Genoa, che chiude al tredicesimo posto in classifica, mentre il Bologna resta fermo a quota 62, con il pass per l'Europa League garantito dalla vittoria della Coppa Italia.