Atalanta-Juve diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Allo stadio di Bergamo si sfidano Atalanta e Juventus per il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti . Ultima amichevole per le squadre di Ivan Juric e Igor Tudor prima dell'inizio ufficiale dellla stagione con la prima giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dalla vittoria in Germania contro il Borussia Dortmund, i nerazzurri bergamaschi arrivano al match dopo la sconfitta per 4-0 contro il Colonia e il pareggio contro l'Opatija. Segui la partita su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

21:59

53' - L'Atalanta invoca un calcio di rigore

Kossounou prende la linea di fondo e tocca a rimorchio per Hien: girata fermata da Gatti, forse con un braccio, protestano i giocatori nerazzurri.

21:58

52' - Bellanova spinge

52' - Bellanova galoppa sulla fascia destra e mette dentro: Nico Gonzalez e Kelly rintuzzano i cross dell'esterno atalantino.

21:52

46' - Si riparte senza cambi

Si riparte senza cambi. Riprende Atalanta-Juve.

21:44

Atalanta e Juve in forma campionato

Atalanta e Juve sono in forma campionato. Allo stadio di Bergamo è andato in archivio un primo tempo giocato su ritmi gradevolissimi.

21:31

45' - Fine primo tempo

Fine primo tempo allo stadio di Bergamo. Partita vivace ma senza gol. Si va al riposo sul risultato di Atalanta-Juve 0-0.

21:27

41' - David sciupa

Errore di Hien, Conceicao fa filtrare per David, che manca l'aggancio e sciupa un'occasione da posizione favorevole.

21:21

35' - Ammonito De Roon

De Roon entra duro su Conceicao: ammonito.

21:19

33' - De Ketelaere impegna Di Gregorio

De Ketelaere entra in area da destra, rientra sul sinistro e calcio: Di Gregorio blocca a terra.

21:16

30' - Continua la sfida nella sfida tra Yildiz e Carnesecchi

Yildiz è scatenato. Altro tentativo dal limite dell'area di rigore, defilato sulla sinistra: rasoterra accompagnato sul fondo con lo sguardo da Carnesecchi.

21:12

26' - Carnesecchi ancora decisivo

Tiro a giro di Yildiz, disinnescato da una gran parata in tuffo di Carnesecchi.

21:07

21' - Miracolo di Carnesecchi su Koopmeiners

Miracolo di Carnesecchi! Sterzata di Yildiz, finta e sgasata, palla tesa in mezzo per Koopmeiners che calcia a colpo sicuro. Gran riflesso del portiere della Dea.

21:02

16' - Ci prova Yildiz

Controllo e tiro di Yildiz appena dentro l'area di rigore, David lo disturba involontariamente. Conceicao prova a ribadire verso la rete, ma viene chiuso.

20:54

8' - Thuram fermato da Hien

Bell'inserimento di Thuram, chiusura decisiva in scivolata di Hien, bravissimo nel ripiegamento difensivo.

20:52

6' - Atalanta pericolosa con Scamacca e Hien

L'Atalanta spinge. Prima uno stop e tiro di Scamacca su cross di Bellanova, murato in maniera provvidenziale da Bremer, poi un colpo di testa di Hien, su punizione di Bernasconi, messo in angolo da Di Gregorio.

20:51

5' - Buon avvio di gara dell'Atalanta

Ha iniziato bene l'Atalanta. Giro palla fluido, Juve costretta nella propria metà campo.

20:47

1' - Partiti, è iniziata Atalanta-Juve

Calcio d'inizio, via ad Atalanta-Juve. Capitani De Roon e Bremer.

20:42

Tutto pronto per il calcio d'inizio

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Atalanta-Juve. Squadre in campo.

20:28

"Juve e Kolo Muani, accordo fatto"

E il mercato è in fermento anche il casa Juve. Secondo L'Equipe l'attaccante francese ha trovato un accordo con il club bianconero per siglare un contratto quinquennale. I DETTAGLI

20:18

Atalanta tra campo e mercato, il punto sul futuro di Lookman

Atalanta impegnata allo stadio di Bergamo contro la Juve, ma le attenzioni dei tifosi sono rivolte anche al mercato e, ovviamente, al futuro di Lookman. LE ULTIME

20:06

Atalanta-Juve, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Juve, dove vederla in diretta tv e in live streaming. LEGGI TUTTO

20:01

La formazione ufficiale della Juve

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Cambiaso, Thuram, Koopmeiners, Gonzalez; Conceição, David, Yildiz. Allenatore: Igor Tudor.

20:00

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Maldini, De Ketalaere; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric.

Stadio di Bergamo - Bergamo