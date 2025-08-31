Inter-Udinese diretta: segui la sfida di Serie A di oggi live

MILANO - Vincere per cercare conferme e tenere il ritmo già alto del Napoli. Dopo i cinque gol al Torino, l'Inter trova l'Udinese di nuovo a San Siro. Chivu punta sulla coppia d'attacco collaudata Lautaro-Thuram e sulla freschezza del talento Sucic. Dall'altra parte i friulani, che arrivano dopo il pareggio casalingo con il Verona, proveranno a mettere in difficoltà i nerazzurri. Segui la partita in diretta con noi.

20:00

Chi è l'arbitro di Inter-Udinese

Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido l'arbitro di Inter-Udinese. Gli assistenti sono Baccini e Colarossi, il quarto uomo è Zufferli, al VAR Marini e all’AVAR Aureliano. Tutte le curiosità sulla partita.

Stadio San Siro, Milano