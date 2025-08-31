Inter-Udinese diretta: segui la sfida di Serie A di oggi live

- D. Dumfries, 17'
- K. Davis , 29' (Rig.)
- A. Atta , 40'
MILANO - Vincere per cercare conferme e tenere il ritmo già alto del Napoli. Dopo i cinque gol al Torino, l'Inter trova l'Udinese di nuovo a San Siro. Chivu punta sulla coppia d'attacco collaudata Lautaro-Thuram e sulla freschezza del talento Sucic. Dall'altra parte i friulani, che arrivano dopo il pareggio casalingo con il Verona, proveranno a mettere in difficoltà i nerazzurri. Segui la partita in diretta con noi.
21:32
47' - Finisce il primo tempo: Inter-Udinese 1-2
Dopo due minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine della prima frazione. Brutta prestazione della squadra di Chivu che, dopo una discreta partenza, si ferma completamente contro una Udinese attenta e ben preparata.
21:25
40' - Udinese in vantaggio: gol di Atta
Bella azione dei friuliani con Davis, la palla arriva al centrocampista francese che di destro supera Sommer. San Siro ammutolito, Inter in grande difficoltà.
21:14
29' - Pareggio dell'Udinese: Davis su calcio di rigore
Dumfries colpisce la palla con la mano in area. L'arbitro, dopo essere stato richiamato dal Var, assegna il rigore. Dal dischetto, l'attaccante bianconero batte di sinistro Sommer.
21:02
17' - Gol dell'Inter: sblocca Dumfries
Tutto parte da un ottimo spunto di Lautaro. Thuram chiude in area un triangolo con Dimarco costruito sulla zona sinistra, poi dalla destra arriva il difensore che anticipa tutti e mette in rete.
20:58
13' - Bastoni ci prova in area
L'Inter si fa vedere per la prima volta in avanti con il difensore, che di destro va vicino al gol. Salva la difesa dell'Udinese.
20:54
9' - Bayo pericoloso
L'attaccante dell'Udinese lascia partire una conclusione insidiosa da venti metri che sfiora il palo.
20:49
4' - Primo tentativo dell'Udinese
E' dei friulani il primo tiro in porta della partita. Piotrowski dalla distanza impegna Sommer.
20:45
1' - Inter-Udinese, inizia la partita
Calcio d'inizio battuto dalla squadra bianconera.
20:30
Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport
È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:
- Download per iOS, clicca qui per scaricare
- Download per Android, clicca qui per scaricare
20:15
Inter-Udinese: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu.
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo. Allenatore: Runjaic.
20:00
Chi è l'arbitro di Inter-Udinese
Sarà Marchetti della sezione di Ostia Lido l'arbitro di Inter-Udinese. Gli assistenti sono Baccini e Colarossi, il quarto uomo è Zufferli, al VAR Marini e all’AVAR Aureliano. Tutte le curiosità sulla partita.