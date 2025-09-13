Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Conte al Franchi cerca la terza vittoria consecutiva, mentre Pioli cerca la prima. Le possibili scelte di formazione
Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Torna la Serie A. Nella sfida valida per terza giornata di campionato, il Napoli campione in carica, dopo le vittorie contro Sassuolo e Cagliari, va in scena al Franchi di Firenze. Davanti la Fiorentina di Pioli, ancora alla ricerca del primo successo. La squadra viola ritrova un Moise Kean in piena forma dopo le due sfide giocate con la Nazionale.

Fiorentina-Napoli, l'orario

Fiorentina-Napoli si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Franchi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pioli e Conte

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Lamptey, Kouadio, Fortini, Parisi, Pablo Marì, Kospo, Viti, Nicolussi Caviglia, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Dzeko.

Indisponibili: Kouamé. Squalificati: Cambiaso. Diffidati: -.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Gutierrez, Gilmour, Vergara, Elmas, Neres, Lang, Ambrosino, Hojlund.

Indisponibili: Contini, Lukaku, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.
 

 

 

 

 

 

 

