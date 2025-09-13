Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Torna la Serie A. Nella sfida valida per terza giornata di campionato, il Napoli campione in carica, dopo le vittorie contro Sassuolo e Cagliari, va in scena al Franchi di Firenze. Davanti la Fiorentina di Pioli, ancora alla ricerca del primo successo. La squadra viola ritrova un Moise Kean in piena forma dopo le due sfide giocate con la Nazionale.
Fiorentina-Napoli, l'orario
Fiorentina-Napoli si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv
Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Napoli, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Franchi in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pioli e ConteFIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Fazzini; Piccoli, Kean. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Lamptey, Kouadio, Fortini, Parisi, Pablo Marì, Kospo, Viti, Nicolussi Caviglia, Sohm, Ndour, Richardson, Gudmundsson, Dzeko.
Indisponibili: Kouamé. Squalificati: Cambiaso. Diffidati: -.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Conte.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Gutierrez, Gilmour, Vergara, Elmas, Neres, Lang, Ambrosino, Hojlund.
Indisponibili: Contini, Lukaku, Rrahmani. Squalificati: -. Diffidati: -.
