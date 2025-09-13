Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Napoli, l'orario

Fiorentina-Napoli si disputerà oggi, sabato 13 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in streaming