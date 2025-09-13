Fiorentina-Napoli , valida per la terza giornata di Serie A , chiude il quadro delle gare in programma oggi, sabato 13 settembre. La Viola va a caccia del primo successo stagionale in campionato dopo i pareggi in trasferta contro Cagliari (1-1) e Torino (0-0), gli azzurri del successo che gli permetterebbe di restare a punteggio pieno dando continuità alle vittorie a Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-0) e al Maradona contro il Cagliari (1-0). Al Franchi è l'ora della sfida tra gli uomini di Pioli e Conte , uno dei big match della giornata. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it .

20:53

5' - Lungo controllo Var

Lungo controllo Var per verificare la posizione di Di Lorenzo all'origine dell'azione che ha portato al calcio di rigore per il Napoli. De Bruyne è pronto sul dischetto.

20:51

3' - Calcio di rigore per il Napoli

De Gea salva su Di Lorenzo, Gosens sulla linea sul tentativo di tap-in di Hojlund, poi Comuzzo falcia maldestramente Anguissa. Calcio di rigore per il Napoli.

20:49

1' - Partiti, è iniziata Fiorentina-Napoli

Partiti, è iniziata Fiorentina-Napoli. Calcio d'inizio della Viola.

20:48

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli

Tutto pronto, sta per iniziare Fiorentina-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A.

20:43

Squadre nel tunnel degli spogliatoi

Squadre nel tunnel degli spogliatoi. Fiorentina e Napoli sono pronte a fare il loro ingresso in campo.

20:40

Fiorentina-Napoli, i giocatori a disposizione di Pioli e Conte

A disposizione di Pioli: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Lamptey, Parisi, Nicolussi Caviglia, Richardson, Ndour, Fazzini, Piccoli.

A disposizione di Conte: Ferrante, Gutierrez, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

20:35

Oriali: "Hojlund titolare? Scelta di Conte"

Oriali a Sky: "Hojlund titolare è una scelta di Conte. Il ragazzo si è integrato subito e in questo momento è stato preferito a Lucca. Si è lavorato sul mercato per sopperire a tutti gli impegni. Siamo pronti e speriamo che anche gli infortunati siano disponibili al più presto. Ci teniamo a fare bene, in campionato e in Champions".

20:25

Pioli: "Dobbiamo essere squadra"

Poli a Sky: "Ritrovare i nostri tifosi è importante. Lo stadio è un po' così così, ma c'è tanta passione e speriemo di essere all'altezza. Conte ha tanti giocatori forti. Ci aspettavamo questo assetto, poi con Hojlund o Lucca non cambia tanto. Dobbiamo essere squadra con e senza palla, essendo propositivi e anche molto attenti".

20:14

Napoli, Oriali: "Pronti per il tour de force"

Oriali a Dazn: "L'anno scorso avevamo solo il campionato come impegno, avevamo la possibilità di preparare per tutta la settimana la partita che andavamo ad affrontare, ma è stata una rosa allestita per affrontare al meglio gli impegni ravvicinati. Hojlund ha ottime prospettive, è giovane ma ha accumulato esperienza, siamo convinti di aver sopperito all'assenza di Lukaku nel migliore dei modi. Hojlund e Lucca faranno in modo di darci tranquillità in attacco. Meret, Contini, Rrahmani e Lukaku sono fuori, speriamo che questo momento sfortunato passi. De Bruyne non ha saltato un allenamento dall'inizio, l'ho visto sudare, barcollare, ma mai mollare ed è un ottimo segnale".