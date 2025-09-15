Verona-Cremonese diretta: segui la prima di Vardy in Serie A LIVE

La Cremonese di Davide Nicola fa visita all'Hellas Verona di Paolo Zanetti nel giorno della prima convocazione di Jamie Vardy per un incontro di Serie A. Grigiorossi a punteggio pieno dopo due giornate di campionato, mentre gli scaligeri vogliono riscattare il pesante ko maturato all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Calcio d'inizio previsto per le ore 18:30: segui la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:50
Dove vedere Verona-Cremonese
Ecco come seguire in diretta tv e streaming la sfida tra Verona e Cremonese. TUTTE LE INFO
17:39
Le formazioni ufficiali di Verona-Cremonese: Vardy in panchina
Ecco le scelte ufficiali di Zanetti e Nicola:
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: P. Zanetti.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: D. Nicola.
17:35
Verona, prima al Bentegodi per la squadra di Zanetti
Esordio stagionale allo stadio Bentegodi per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, che nelle prime tre gare ufficiali ha dovuto attendere a causa dei lavori che hanno coinvolto il manto erboso e l'impianto di illuminazione.
17:30
Verona-Cremonese, cresce l'attesa per l'esordio di Vardy in Serie A
Una volta archiviata la sosta dedicata alle nazionali, Davide Nicola ha scelto di convocare Jamie Vardy alla prima occasione utile. Cresce l'attesa per l'esordio in Serie A dell'ex attaccante del Leicester, arrivato in Italia al tramonto dell'ultima sessione di mercato.