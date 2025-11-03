Come cambia la classifica di Serie A dopo Lazio-Cagliari

Isaksen e Zaccagni bastano alla Lazio per tornare a far volare l'aquila Olimpia sul prato dello stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri batte il Cagliari di Pisacane 2-0 e fa calare il sipario sulla decima giornata di campionato. Ossigeno puro invece la vittoria del Genoa contro il Sassuolo al Mapei Stadium . Dopo l'addio di Viera il club del grifone trova la prima vittoria in Serie A grazie al gol decisivo di Ostigard che firma il 2-1 (Berardi prima aveva risposto a Malinovskyi). I rossoblù agganciano il Pisa a quota sei punti, scavalcando Verona e Fiorentina. Ferma a quota 13, invece, la squadra di Grosso.

La nuova classifica della Serie A

Il Napoli di Conte è saldamente in testa alla classifica a quota 22 punti, grazie al pari a rete inviolate contro il Como. Il vantaggio però con le avversarie agguerritissime è solo di un punto: Roma, Milan e Inter infatti sono tutte e tre a 21 punti. Mentre Bologna e Juve sono entrambe a quota 18 punti, agganciate al treno delle "capoliste". Si soffre invece in fondo alla classifica di Serie A con la Fiorentina ultima a quattro punti, in piena crisi tra l'addio sempre più vicino di Pioli e il rebus nuovo ds, dietro a Verona, Genoa e Pisa.

La classifica di Serie A aggiornata: clicca qui

Serie A, l'undicesima giornata

Si torna in campo venerdì 7 novembre con l'anticipo Pisa-Cremonese (ore 20.45). Seguono sabato 8 novembre due partite alle 15 (Como-Cagliari e Lecce-Verona) e il derby della Mole tra Juve e Torino alle 18. Mentre a chiudere il turno domenica 9 novembre saranno Roma-Udinese all'Olimpico (ore 18) e il big match serale Inter-Lazio a San Siro (ore 20.45).

Serie A, il calendario con tutte le partite