Come cambia la classifica di Serie A dopo Lazio-Cagliari
Isaksen e Zaccagni bastano alla Lazio per tornare a far volare l'aquila Olimpia sul prato dello stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri batte il Cagliari di Pisacane 2-0 e fa calare il sipario sulla decima giornata di campionato. Ossigeno puro invece la vittoria del Genoa contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Dopo l'addio di Viera il club del grifone trova la prima vittoria in Serie A grazie al gol decisivo di Ostigard che firma il 2-1 (Berardi prima aveva risposto a Malinovskyi). I rossoblù agganciano il Pisa a quota sei punti, scavalcando Verona e Fiorentina. Ferma a quota 13, invece, la squadra di Grosso.
La nuova classifica della Serie A
Il Napoli di Conte è saldamente in testa alla classifica a quota 22 punti, grazie al pari a rete inviolate contro il Como. Il vantaggio però con le avversarie agguerritissime è solo di un punto: Roma, Milan e Inter infatti sono tutte e tre a 21 punti. Mentre Bologna e Juve sono entrambe a quota 18 punti, agganciate al treno delle "capoliste". Si soffre invece in fondo alla classifica di Serie A con la Fiorentina ultima a quattro punti, in piena crisi tra l'addio sempre più vicino di Pioli e il rebus nuovo ds, dietro a Verona, Genoa e Pisa.
La classifica di Serie A aggiornata: clicca qui
Serie A, l'undicesima giornata
Si torna in campo venerdì 7 novembre con l'anticipo Pisa-Cremonese (ore 20.45). Seguono sabato 8 novembre due partite alle 15 (Como-Cagliari e Lecce-Verona) e il derby della Mole tra Juve e Torino alle 18. Mentre a chiudere il turno domenica 9 novembre saranno Roma-Udinese all'Olimpico (ore 18) e il big match serale Inter-Lazio a San Siro (ore 20.45).
Serie A, il calendario con tutte le partite