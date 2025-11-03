Pioli verso l’addio alla Fiorentina diretta: tutti gli aggiornamenti e la giornata live

Stefano Pioli e la Fiorentina , si va verso l'addio . Ore caldissime in casa viola all'indomani della sconfitta di misura incassata al "Franchi" contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha alimentato la contestazione della Curva Fiesole e peggiorato la classifica di Kean e compagni , mai vittoriosi in queste prime dieci giornate di Serie A. Dalla posizione di Pioli al futuro della panchina della Fiorentina : segui la giornata in diretta su Corrieredellosport.it , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

10:00

Nodo dimissioni e il possibile successore di Pioli

Pronto Galloppa ad interim, ma è già caccia al sostituto di Pioli. TUTTI I NOMI PER IL FUTURO

9:50

Fiorentina in ritiro fino a nuove comunicazioni

Fiorentina in ritiro al Viola Park fino a nuove comunicazioni, mentre si attendono sviluppi sul fronte Pioli. Le scorse ore sono state utili alla società per decidere di interrompere il rapporto professionale con il tecnico parmigiano e il suo staff. Almeno fino alla serata di ieri, non c'era la volontà di dimettersi da parte dell'allenatore viola. Serve trovare un punto d'incontro per risolvere il contratto. La squadra, intanto, aspetta.

9:45

I numeri della gestione Pioli

In questa sua nuova esperienza viola, Stefano Pioli ha perso sei delle prime dieci partite di Serie A. È la terza volta che accade nella storia della Fiorentina: una partenza così negativa solo nelle stagioni 1939/40 e 2001/02. Appena quattro punti all'attivo, senza mai ottenere una vittoria.

9:40

Fiorentina, Pioli verso l'addio

Fiorentina in piena crisi di risultati e prestazioni. Zero vittorie in dieci giornate di campionato e un nuovo ko da digerire. Tutti in ritiro presso il centro sportivo, mentre la società lavora per cercare una soluzione con allenatore e staff tecnico, anche sotto il profilo contrattuale. Pioli verso l'addio.

