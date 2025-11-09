Corriere dello Sport.it
Dove vedere Roma-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

TagsSerie ARomaUdinese

L'undicesima giornata del campionato di Serie A propone il confronto tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di Kosta Runjaic, a pochi giorni dal successo conquistato in Scozia dalla formazione giallorossa. Una vittoria contro i friulani consentirebbe a Soulé e compagni di superare il Milan in classifica e di portarsi a quota 24 all'alba della sosta per le nazionali. Sponda bianconera, riflettori puntati su Nicolò Zaniolo, grande ex di questo pomeriggio e autentico trascinatore in questo avvio di stagione.

Roma-Udinese, l’orario

Roma-Udinese è in programma oggi, domenica 9 novembre, alle ore 18 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Udinese in diretta tv

Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Roma-Udinese, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili gratuitamente su Play Store e App Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Tsimikas, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy.

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Zemura, Zarraga, Lovric, Piotrowski, Zanoli, Rui Modesto, Gueye, Bravo, Bayo, Davis.

Indisponibili: Nunziante, Kristensen, Millar. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

