Dove vedere Roma-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

L'undicesima giornata del campionato di Serie A propone il confronto tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Udinese di Kosta Runjaic, a pochi giorni dal successo conquistato in Scozia dalla formazione giallorossa. Una vittoria contro i friulani consentirebbe a Soulé e compagni di superare il Milan in classifica e di portarsi a quota 24 all'alba della sosta per le nazionali. Sponda bianconera, riflettori puntati su Nicolò Zaniolo, grande ex di questo pomeriggio e autentico trascinatore in questo avvio di stagione.