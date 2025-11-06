Stavolta niente cali di tensione, Soulé e Pellegrini spingono la Roma contro i Rangers
"Dobbiamo vincere tre delle prossime cinque", aveva detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di Glasgow. Il primo passo la sua Roma l'ha fatto, vincendo in casa dei Rangers 2-0 con i gol di Soulé (di testa) e Pellegrini, bravo a piazzare in rete di piatto un bel pallone di Dovbyk. Gli scozzesi, va detto, sono poca cosa (quattro sconfitte su quattro in coppa), in un periodo difficile e contestati dai propri tifosi, ma proprio per evitare di sottovalutare l'avversario Gasp fa poco turnover. Lascia fuori Koné e Wesley, per il resto la Roma è più o meno la solita. "Ci si riposa a casa", un'altra delle perle della vigilia. E così sarà, ma non ora: proprio per non disperdere energie la Roma sceglie di dormire a Glasgow dopo la partita e tornare a casa venerdì. Domenica all'Olimpico c'è l'Udinese prima della sosta: vietato sbagliare dopo il ko di Milano. Anche per questo era importante dare un segnale in Europa League e Pellegrini e compagni lo hanno fatto subito, senza cali di tensione.
Soulé e Pellegrini, i gol della Roma contro i Glasgow Rangers
La Roma, infatti, passa in vantaggio dopo neppure un quarto d'ora con Soulé, bravo a battere Butland di testa dopo un angolo di Pellegrini e una spizzata di Cristante. I Rangers si fanno vedere raramente dalle parti di Svilar e le uniche occasioni (come il destro di Chermiti) arrivano solo quando la difesa della Roma si distrae. Ma sono attimi. Il raddoppio al 36': Mancini da braccetto mette in mezzo, a centro area Dovbyk arpiona il pallone, si gira e d'esterno serve Pellegrini in corsa. Il Var rivede l'azione per sospetto fuorigioco di Soulé, poi convalida tutto. Nella ripresa il copione non cambia: al 70' Celik, tutto solo in area, di ginocchio manda sulla traversa, poi nel recupero El Shaarawy tenta il tris sotto il calorosissimo settore ospiti (1500 tifosi) ma il suo tiro è ribattuto. Adesso testa al campionato, l'Europa tornerà allo stadio Olimpico il 27 novembre alle 18.45 contro il Midtjylland: una sfida tutt'altro che facile.