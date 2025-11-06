Stavolta niente cali di tensione, Soulé e Pellegrini spingono la Roma contro i Rangers

"Dobbiamo vincere tre delle prossime cinque", aveva detto Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita di Glasgow. Il primo passo la sua Roma l'ha fatto, vincendo in casa dei Rangers 2-0 con i gol di Soulé (di testa) e Pellegrini, bravo a piazzare in rete di piatto un bel pallone di Dovbyk. Gli scozzesi, va detto, sono poca cosa (quattro sconfitte su quattro in coppa), in un periodo difficile e contestati dai propri tifosi, ma proprio per evitare di sottovalutare l'avversario Gasp fa poco turnover. Lascia fuori Koné e Wesley, per il resto la Roma è più o meno la solita. "Ci si riposa a casa", un'altra delle perle della vigilia. E così sarà, ma non ora: proprio per non disperdere energie la Roma sceglie di dormire a Glasgow dopo la partita e tornare a casa venerdì. Domenica all'Olimpico c'è l'Udinese prima della sosta: vietato sbagliare dopo il ko di Milano. Anche per questo era importante dare un segnale in Europa League e Pellegrini e compagni lo hanno fatto subito, senza cali di tensione.