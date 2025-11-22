Corriere dello Sport.it
Napoli-Atalanta diretta Serie A: segui il match tra Conte e Palladino LIVE

L'esordio del nuovo tecnico dei bergamaschi arriva in casa dei campioni d'Italia, chiamati a rialzarsi: aggiornamenti in tempo reale
3 min
Aggiorna

L'era di Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta si apre in casa dei campioni d'Italia, contro un Napoli chiamato a rialzarsi dopo un momento particolarmente delicato. La prima uscita degli azzurri dopo la sconfitta contro il Bologna che portò allo sfogo di Antonio Conte nel post-partita. Segui la sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

19:50

Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

Ecco le scelte di Conte e Palladino:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Højlund, Neres. Allenatore: A. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: R. Palladino.

19:45

Come arrivano Napoli e Atalanta

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte sanguinose, che hanno portato a riflessioni profonde nel corso della sosta dedicata alle nazionali, l'ultima di questo 2025. Nel caso dell'Atalanta, che arriva dal pesante ko interno con il Sassuolo, la società ha scelto di esonerare Ivan Juric e di affidarsi a Raffaele Palladino. Nessun ribaltone, invece, per quanto concerne i campioni d'Italia in carica, nonostante lo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna. Voglia di riscatto da ambo le parti.

19:40

Tutto pronto al Maradona

Manca sempre meno al "Maradona" per il calcio d'inizio della sfida tra Napoli e Atalanta, previsto alle ore 20:45.

Stadio Maradona - Napoli

