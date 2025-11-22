Napoli-Atalanta diretta Serie A: segui il match tra Conte e Palladino LIVE

19:45

Come arrivano Napoli e Atalanta

Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte sanguinose, che hanno portato a riflessioni profonde nel corso della sosta dedicata alle nazionali, l'ultima di questo 2025. Nel caso dell'Atalanta, che arriva dal pesante ko interno con il Sassuolo, la società ha scelto di esonerare Ivan Juric e di affidarsi a Raffaele Palladino. Nessun ribaltone, invece, per quanto concerne i campioni d'Italia in carica, nonostante lo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna. Voglia di riscatto da ambo le parti.

19:40

Tutto pronto al Maradona

Manca sempre meno al "Maradona" per il calcio d'inizio della sfida tra Napoli e Atalanta, previsto alle ore 20:45.

Stadio Maradona - Napoli