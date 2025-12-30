Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Furia Rocchi dopo le proteste della Lazio: “Pronto a lasciare domani. Voi non sapete quanto mi inc...o"

Consueto appuntamento settimanale con il format di Dazn: analizzato anche il caso più discusso della diciassettesima giornata di Serie A: il tocco di braccio di Davis dell'Udinese prima del gol del pari
3 min
Tagsopen varUdineseLazio

"L'ho sempre detto a tutti senza problemi e lo ribadisco: se qualcuno non crede alla nostra buona fede, io domani mattina lascio". Così Gianluca Rocchi, designatore Can, durante Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A commenta la lettera di proteste alla Lega di A della Lazio dopo le polemiche per il gol del pari dell'Udinese. "Il nostro obiettivo è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi inc...o".

Rocchi sul gol di Davis: "Tocca il pallone in modo totalmente fortuito, non c'è immediatezza ma va fatta chiarezza"

Dunque, per Rocchi, il gol del pareggio di Davis in Udinese-Lazio è "una rete buona". E ha spiegato perché : "Lo dico da persona a cui piace il calcio. Non puoi annullare dei gol del genere, soprattutto quando uno tocca il pallone con un braccio chiuso o comunque in un modo totalmente fortuito come questo. Qui da arbitro dico che è una regola su cui sicuramente va fatta chiarezza e me ne assumo la responsabilità, perché poi alle persone dobbiamo dare risposte che siano il più oggettive possibile. È chiaro che in questo momento questo avverbio 'immediatamente' ci mette un pochino in difficoltà e io oggi ai ragazzi non posso dire che hanno sbagliato, perché se io vado a vedere l'immediatezza in questo caso non c'è. Il giocatore recupera la palla con un tocco di mano sì, ma fa quattro dribbling di fronte a sé, pertanto se mi chiedete se c'è immediatezza, questa non può esserla mai. Al tempo stesso dico, anche molto sinceramente, che, se io da fuori devo capire, e non sono un arbitro, qual è la decisione corretta faccio fatica".

IN AGGIORNAMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Simonelli durissimo contro la LazioLazio furiosa dopo il pari con l'Udinese:

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS