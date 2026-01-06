Dove vedere Sassuolo-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Il Sassuolo di Fabio Grosso ospita la Juventus di Luciano Spalletti in occasione della sfida valida per la 19esima ed ultima giornata del girone d'andata di Serie A, in programma questa sera al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Bianconeri reduci dal beffardo pareggio con il Lecce, mentre i neroverdi arrivano da due pareggi consecutivi. Il tecnico degli emiliani, uno degli ex di turno, festeggia oggi le 400 panchine in carriera.
Sassuolo-Juve, l'orario
Sassuolo-Juve si disputerà oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 20:45 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Juve in diretta tv
Sassuolo-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Juve, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Sassuolo-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Spalletti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Vrancx, Iannoni, Pierini, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro.
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Y. Paz, Berardi, Coulibaly. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Muharemovic, Walukiewicz.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Perin, Scaglia, Pedro Felipe, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Zhegrova, Openda.
Indisponibili: Vlahovic, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Milik, Conceiçao, Kelly, Rouhi. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.
