Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Inter-Napoli, l'orario

Inter-Napoli andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispotivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.