Dove vedere Inter-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Antonio Conte fa visita all'Inter di Cristian Chivu in occasione del posticipo domenicale della 20esima giornata del campionato di Serie A. A San Siro c'è in palio una fetta di scudetto, con i nerazzurri reduci dal successo di Parma e i partenopei che vengono dal pirotecnico pareggio interno con il Verona. Quattro le lunghezze che dividono attualmente le due squadre in classifica.
Inter-Napoli, l'orario
Inter-Napoli andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv
Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispotivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il big match di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Conte
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 94 P. Esposito
Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries, J.Martinez, Palacios
Squalificati: - Diffidati: Calhanoglu
NAPOLI (3-4-2-1): S. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: 1 Meret, 14 Contini, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 17 Olivera, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang
Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Neres
Squalificati: - Diffidati: Juan Jesus
