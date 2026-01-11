Inter-Napoli diretta serie A: segui il big match di oggi live

Non varrà lo scudetto ma Inter-Napoli di questa sera vale certamente più dei tre punti in palio. In questo momento la squadra di Conte è sotto di 4 punti rispetto a quella di Chivu. Sono proprio i campioni d’Italia in carica a giocarsi di più nella super sfida di San Siro: in caso di vittoria dei padroni di casa infatti sarebbe poi difficile recuperare l’eventuale svantaggio. Se servisse una motivazione in più, gli azzurri potrebbero trovarla anche nell’incredibile pareggio della scorsa giornata contro il Verona e nella voglia di ritrovare subito la vittoria in un big match. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.