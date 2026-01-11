Inter-Napoli diretta serie A: segui il big match di oggi live
Non varrà lo scudetto ma Inter-Napoli di questa sera vale certamente più dei tre punti in palio. In questo momento la squadra di Conte è sotto di 4 punti rispetto a quella di Chivu. Sono proprio i campioni d’Italia in carica a giocarsi di più nella super sfida di San Siro: in caso di vittoria dei padroni di casa infatti sarebbe poi difficile recuperare l’eventuale svantaggio. Se servisse una motivazione in più, gli azzurri potrebbero trovarla anche nell’incredibile pareggio della scorsa giornata contro il Verona e nella voglia di ritrovare subito la vittoria in un big match. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.
19:59
Occhi puntati su San Siro
Allegri dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan: “Inter-Napoli? Non ci penso, assolutamente. Dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo tornare alla vittoria, mancano ancora tanti punti. Mancano ancora 34-36 punti per entrare in Champions”.
19:41
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Elmas.
19:30
Dove vedere la partita
Inter-Napoli inizierà alle 20.45. Sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Servizio streaming attivo solo su DAZN.