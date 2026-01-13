De Marco a Open Var sicuro: "Giusto dare il rigore all'Inter contro il Napoli". Poi parla di Lazio-Fiorentina

Come ogni martedì, su DAZN è andato in onda Open Var. L'ex arbitro internazionale Andre De Marco , oggi responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, ha spiegato le decisioni prese negli ultimi due turni di campionato. Quello andato in scena nel fine settimana e l'ultimo infrasettimanale. Uno degli episodi che ha suscitato più polemiche (soprattutto da parte di Antonio Conte, squalificato per due giornate ), ha riguardato il rigore assegnato all'Inter contro il Napoli. Una decisione giusta secondo De Marco: " Corretto assegnarlo . È uno di quegli episodi codificati perché si tratta di step on foot . In questo caso Mkhitaryan anticipa Rrahmani che inevitabilmente gli dà questo pestone. L'arbitro del campo, probabilmente anche vista la velocità dell'azione, non l'ha visto e il VAR è intervenuto facendoglielo appunto rivedere, concedendo poi il calcio di rigore all'Inter".

"Doveri ha diretto davvero bene Inter-Napoli"

De Marco ha elogiato la direzione di gara di Doveri: "La sua capacità, con tutta l'esperienza che ha maturato in questi anni, è stata proprio quella di ritenere la soglia dei falli altissima e di portare a termine una partita comunque complicata facendosi accettare da tutti i calciatori in campo. A volte anche non fischiando qualche contatto che poteva sembrare fallo. Ha mantenuto uniformità, ha diretto veramente bene". Riguardo il posticipo della ventesima gironata tra Juventus e Cremonese, De Marco ha spiegato la decisione di non concedere il rigore agli ospiti: "In sala Var sono stati molto bravi a richiamare l'arbitro all'on-field review: dalle immagini si vede che Locatelli interviene prima sul pallone e poi ritrae la gamba prima di colpire il giocatore della Cremonese".

Lazio-Fiorentina, De Marco: "Su Gila trattenuta da rigore. Gudmundsson? Contatto non da OFR"

Tornando indietro al turno infrasettimanale, De Marco si è soffermato su due episodi, il primo riguardo il rigore concesso al Verona contro il Napoli per tocco di mano di Buongiorno, ritenendola corretta. Sul gol annullato a Hojlund. "Una regola può piacere o meno, ma l'attaccante del Napoli segna nell'immediatezza del tocco con il polso, quindi la rete va annullata". Su Lazio-Fiorentina, invece, grande polemica per il rigore non cocesso a Gila. "Avremmo preferito una on field review da parte di Sozza, perché la trattenuta è tale da esser punita con il calcio di rigore" ha ammesso De Marco. Ritenuta sbagliata anche la decisione di assegnare il rigore alla Fiorentina dopo il contatto su Gudmundsson: "In questo caso avremmo preferito che rimanesse la decisione di campo, il contatto non è tale da chiamare l'on-field review. Probabilmente ecco in Sala Var hanno voluto far rivedere a Sozza il contatto basso più che altro, quindi questa gamba di appoggio, la gamba destra è in appoggio di Mario Gila che alla fine va a impattare su Gudmundsson. Però, ecco, vedete comunque la lievità del contatto".