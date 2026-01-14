Come cambia la classifica di Serie A dopo i recuperi di Napoli e Inter

Un altro pareggio, il secondo consecutivo in Serie A , ma con un sapore decisamente più amaro rispetto al 2-2 conquistato in rimonta a San Siro contro l'Inter. Il Napoli di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 al Maradona contro il Parma nel recupero della sedicesima giornata di campionato, rinviata per la Supercoppa, poi vinta a Riyadh . Un punto che vale l'aggancio al Milan, secondi a paripunti. Discorso diverso invece per l'Inter che in questo mercoledì sera di campionato riesce a battere a San Siro il Lecce di Di Francesco, grazie al gol di Pio Esposito . I nerazzurri di Chivu grazie a questi tre punti preziosissimi, rimangono così in testa alla classifica e a + 6 proprio dalla squadra di Conte e a quella di Allegri, che domani sera però giocherà in trasferta contro il Como di Fabregas e avrà l'occasione così di lasciarsi alle spalle gli azzurri.

LEGGI QUI LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

La lotta per lo scudetto di Serie A

È solo un punto la distanza con Roma, anch’essa a 39 punti e con i due nuovi rinforzi Vaz e Malen, e Juve, quinta a 36 punti e che potrà accorciare lunedì sera nel match contro la Cremonese, che continuano a restare agganciati al treno delle prime quattro. Completano la zona alta della classifica il Como, sorprendente sesto a 34 punti, seguito da un’Atalanta in ripresa a 31 e dalla Lazio, che dopo il successo di Verona sale a quota 28. In attesa degli ultimi recuperi di giovedì sera, sarà una volata di vertice serratissima.