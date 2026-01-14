Inter-Lecce diretta Serie A: segui la sfida LIVE

Aggiorna

Tempo di recuperi per la Serie A, con le squadre impegnate a dicembre nella Supercoppa Italiana che recuperano la 16ª giornata di campionato. Oggi, mercoledì 14 gennaio, è il turno dell'Inter di Chivu, che accoglie al San Siro il Lecce di Di Francesco per mantenere il distacco in testa alla classifica. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.45: segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:57 Inter, i prossimi impegni tra campionato e coppe Dopo il Lecce, l'Inter tornerà subito in campo sabato 17 gennaio in casa dell'Udinese. Poi altro impegno infrasettimanale per i nerazzurri, che martedì 20 gennaio accoglieranno al Meazza l'Arsenal per la penultima giornata del girone di Champions League. 19:50 L'Inter ha bisogno di ricaricarsi: la mossa di Chivu Il calendario è alleato dei nerazzurri e il tecnico ne ha approfittato per lanciare un'ulteriore novità prima della sfida contro il Lecce. 19:42 Inter-Lecce, curiosità e statistiche sul match Curiosità, dati e statistiche sul match tra Inter e Lecce.

19:37 Lecce, la formazione ufficiale di Di Francesco LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Eusebio Di Francesco 19:36 Inter, la formazione ufficiale di Chivu INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. All. Cristian Chivu 19:35 Inter, il Lecce è arrabbiato e con due squalificati Al San Siro arriverà un Lecce arrabbiato dopo la grande chance persa contro il Parma, subendo una sconfitta in rimonta e perdendo Banda e Gaspar, entrambi espulsi e squalificati con quest'ultimo per tre giornate. Al momento la squadra di Di Francesco mantiene tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma andrà a caccia di altri punti preziosi per ottenere l'obiettivo. 19:30 Calhanoglu, l'esito della risonanza: quando può rientrare Contro il Lecce Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu. Il centrocampista turco si è sottoposto a nuovi esami e ad una risonanza magnetica dopo lo stop: ecco l'esito e i tempi di recupero.

19:25 Dove vedere Inter-Lecce? Tutte le informazioni Orario, come vederla in tv, streaming e probabili formazioni: ecco tutte le informazioni su Inter-Lecce. 19:21 Inter-Lecce, i precedenti sorridono ai nerazzurri L'Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide contro il Lecce in campionato, segnando sempre almeno due reti. Un bilancio che sorride ai nerazzurri, a caccia di altri punti importanti anche questa sera. L'ultimo precedente risale alla 22ª giornata della scorsa stagione: poker nerazzurro al Via del Mare con le reti di Frattesi, Lautaro, Dumfries e Taremi. 19:19 Inter, la probabile formazione di Chivu Questa la probabile formazione di Chivu per sfidare il Lecce. Tra qualche minuto si scopriranno le sue scelte ufficiali. Inter Inter, la formazione ufficiale di Chivu per il recupero con il Lecce 19:17 Inter in campo dopo il pareggio contro il Napoli I nerazzurri di Chivu tornano in campo dopo lo spettacolare 2-2 contro il Napoli di Conte. Gli azzurri stanno giocando contro il Parma al Maradona, l'Inter osserva e aspetta di entrare in campo per mantenere il distacco. 19:15 Inter-Lecce, Chivu sfida Di Francesco per allungare in testa Recupero della 16ª giornata di Serie A per l'Inter di Chivu, che ospita il Lecce di Di Francesco al San Siro con la possibilità di allungare in testa alla classifica. Segui il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Stadio Giuseppe Meazza - Milano

