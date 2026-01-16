Pisa-Atalanta diretta: risultato e aggiornamenti in tempo reale, serie A oggi LIVE

PISA - La ventunesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra nerazzurri alla ' Cetilar Arena ': il Pisa di Gilardino , alla ricerca di punti per la salvezza e senza vittorie dallo scorso 7 novembre ( 1-0 casalingo alla Cremonese ), ospita la lanciatissima Atalanta di Palladino , in striscia positiva in campionato (tre vittorie consecutive e cinque successi complessivi nelle ultime sei uscite) e con l'obiettivo di consolidare una posizione in zona europea. Occhi dunque puntati sulla Dea e sul neoacquisto dei nerazzurri bergamaschi, Giacomo Raspadori . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

20:37

Palladino: "Testa al Pisa poi penseremo alla Champions"

L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato dei quattro cambi di formazione contro il Pisa: "Non ragioniamo per far riposare altri o meno", ha detto a Sky Sport. "Pensiamo partita per partita: per noi oggi è fondamentale continuare a fare risultato e cavalcare il momento positivo, poi penseremo alla Champions (la Dea sfiderà l'Athletic Bilbao a Bergamo, ndr). Giochiamo in un campo difficile, contro una squadra che ha voglia di fare punti. Bisogna andare in campo con la mentalità giusta e fare attenzione a tutti i dettagli". Sul Pisa: "Hanno voglia di far punti nel girone di ritorno. Bisogna avere la pazienza di sapere che le partite si possono sbloccare anche nel secondo tempo. Dobbiamo usare tutte le armi a nostro favore".

20:34

Pisa, il ds Corrado: "Il dietrofront di Joao Pedro? Ha scelto un'altra strada. Su Lucca..."

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato dei nerazzurri toscani, Giovanni Corrado, a Sky Sport nel pre-partita: "Abbiamo dimostrato negli anni che per noi il progetto viene prima dei singoli giocatori. Abbiamo preso un ragazzo del 2005 dall'Anversa che riteniamo talentuoso e pronto per giocare oggi, così come Durosinmi. Penso siano giocatori da Pisa. Il dietrofront di Joao Pedro? Ha scelto un'altra strada, nonostante all'inizio avesse deciso di intraprendere questa bella idea insieme a noi. Ma chiusa una porta apriremo un portone". Sull'ex Lucca: "Vogliamo bene a Lorenzo, è un giocatore molto importante. Abbiamo vissuto una stagione molto bella con lui, ma a oggi è fantacalcio".

20:30

Atalanta, parla Hien: "Dovremo giocare al massimo per vincere"

Le riflessioni del difensore centrale della Dea ai microfoni di Sky Sport: "Queste squadre lottano sempre per vincere, soprattutto fuori casa è difficile affrontarle. Dovremo giocare veramente al massimo per prendere i tre punti stasera col Pisa. Secondo me abbiamo imparato qualcosa dalla partita di Verona. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare molto meglio rispetto al Verona".

20:27

Pisa-Atalanta, la squadra degli arbitri per il match della 'Cetilar Arena'

La direzione arbitrale della partita è stata affidata a Matteo Marchetti, coadiuvato dagli assistenti Meli e Luciani. Quarto ufficiale Marinelli. VAR Marini, AVAR La Penna.

20:24

Scuffet: "Pisa, dobbiamo fare punti contro tutti. Su Raspadori..."

Le parole del portiere del Pisa ai microfoni di Sky Sport: "Quella di oggi sarà una partita difficile, l'Atalanta è forte e in forma, ma se vogliamo invertire il trend dell'andata dobbiamo fare punti contro tutti, quindi cercheremo di fare punti anche oggi. Proviamo tutti a fare il meglio perché dobbiamo uscire da questa situazione. Raspadori? Fa piacere rivedere Raspadori dopo che siamo stati compagni l'anno scorso (al Napoli, ndr). La Dea è forte e davanti ha grande qualità, cercheremo di limitarli il più possibile perché ci servono punti".

20:18

Al Pisa di Gilardino servono i tre punti per invertire il trend negativo

Il Pisa non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A (4N, 5P). In questa stagione, prima dell'unica vittoria contro la Cremonese, la squadra non aveva ottenuto successi per 10 gare consecutive. Dopo aver registrato quattro clean sheet nelle prime 11 sfide, i toscani hanno subito almeno un gol in ciascuno degli ultimi nove incontri di campionato (1.8 in media a partita).

20:13

Raspadori si allena con l'Atalanta: le immagini del nuovo acquisto a Zingonia

Prime corse e tocchi di palla con la maglia nerazzurra per l'ex attaccante dell'Atletico Madrid, ora a disposizione di Palladino.

20:08

Atalanta, tabù neopromosse

La Dea non vince contro una squadra neopromossa in Serie A dal 25 gennaio 2025 (2-1 contro il Como) e da allora ha collezionato tre pareggi e due sconfitte; i bergamaschi non arrivano a sei gare senza successi contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2009.

20:03

Atalanta, occhi puntati su Raspadori

La Dea fa visita al Pisa con una freccia in più nel proprio arco: si tratta di Giacomo Raspadori che ha sposato il progetto dei nerazzurri bergamaschi. La famiglia Percassi lo ha prelevato dall'Atletico Madrid, battendo la concorrenza di Roma e Napoli. L'attaccante della Nazionale sbarca così a Bergamo: questa sera, alla 'Cetilar Arena', il nuovo numero 18 della Dea partirà dalla panchina.

19:57

Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta: le cifre dell'operazione con l'Atletico Madrid

19:52

Pisa, la formazione ufficiale di Gilardino

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Coppola; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino.

19:48

Atalanta, la formazione ufficiale di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Musah, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

19:45

Pisa-Atalanta, i precedenti

Pisa e Atalanta si sono affrontate quattro volte in casa alla 'Cetilar Arena' (il vecchio stadio 'Romeo Anconetani- Arena Garibaldi') in Serie A. I padroni di casa sono rimasti imbattuti nei primi due incroci (una vittoria e un pareggio), ma hanno perso gli ultimi due di questa serie. L'ultimo incrocio in Toscana e in Serie A tra le due formazioni risale al 30 marzo 1991, 27esima giornata del campionato 1990/91: l'Atalanta di Bruno Giorgi vinse 2-0 con il Pisa del duo Lucescu-Giannini. Decisive le reti di Perrone (65') e Caniggia (89').

19:40

19:30

Serie A, è il giorno di Pisa-Atalanta: a che ora si gioca

La sfida tra il Pisa di Gilardino e l'Atalanta di Palladino apre la 21esima giornata di Serie A. Il match è in programma questa sera - venerdì 16 gennaio - alla 'Cetilar Arena' con calcio d'inizio alle ore 20:45.

Cetilar Arena - Pisa