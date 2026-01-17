Corriere dello Sport.it
Cagliari
Cagliari
    Juve
    Juve
      0 - 0
      30' 1° tempo
      Serie A - 17.01.2026
      Unipol Domus

      Arbitro Davide Massa
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Cagliari
      0 - 0
      30' 1° tempo
      Juve

      Cagliari-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

      La formazione sarda ospita i bianconeri nel sabato della 21ª giornata di Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      6 min
      Cagliari Juventus Spalletti
      Aggiorna

      CAGLIARI - La Juventus prova a salire sul treno scudetto, cercando di trarre il massimo dalla sfida di stasera con il Cagliari, nel sabato della 21ª giornata di Serie A. Spalletti però deve vedersela con una formazione di Pisacane che, forte del sostegno dell'Unipol Domus, deve rialzare la testa dopo un inizio di 2026 con 2 sconfitte e un pareggio finora. I sardi non battono la Juve dal 2020: da allora le due squadre si sono incontrate 10 volte tra campionato e Coppa Italia. 

      21:13

      25' Botta di Miretti: Caprile c'è

      Azione articolata della Juve conclusa da un tiro potente di Miretti da meno di 15 metri: Caprile respinge il pallone, leggermente deviato da un difensore del Cagliari. 

      21:11

      24' Miretti prova il gol da cineteca

      Caprile è fuori dai pali e Miretti prova il gol capolavoro da oltre metà campo: la palla però finisce fuori. 

      21:04

      17' Tolto il rigore alla Juventus

      L'arbitro Massa va all'on field review e toglie il rigore alla Juve: è in realtà Miretti che ha dato un calcio a Mazzitelli nel tentativo di prendere il pallone, cadendo poi in area sarda.

      21:01

      15' Rigore per la Juve

      Fallo su Miretti da parte di Mazzitelli: Massa fischia il rigore per la Juventus. L'arbitro è però richiamanto all'on field review.

      20:53

      6' Spinge la Juventus

      Inizio a tutta forza della Juve, che sta schiacciando il Cagliari nella propria trequarti campo.

      20:46

      PARTITA INIZIATA

      Calcio d'inizio affidato alla Juventus: si gioca.

      20:45

      Un minuto di silenzio per Commisso

      Prima di giocare, l'arbitro Massa ordina un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, morto in queste ore. 

      20:44

      Gaetano rispetta la Juve: "È forte"

      Gianluca Gaetano, tra i giocatori più in forma del Cagliari, ha parlato a Sky prima della partita: "La Juve è una squadra forte, viene da un 5-0 e da tanti risultati positivi, sarà una partita dura e ci aspetteremo una Juve forte che ci verrà a prendere. ma noi saremo pronti".

      20:37

      Chiellini "conferma" Spalletti

      "Il rinnovo di Spalletti? Da parte nostra c'è sempre stato questo nella testa, se vi ricordate una delle prime partite in Champions, ero proprio con voi, ho detto che per me non è un contratto di sei mesi, per me Luciano è l'allenatore della Juventus per i prossimi anni e sta facendo bene. A tempo debito poi ne parleremo, ma credo che nessuno di noi abbia dubbi a riguardo". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini in merito al contratto dell'allenatore Luciano Spalletti.

      20:25

      Piove, ma non fa freddo

      Piove a Cagliari e la temperatura è di 12 gradi.

      20:11

      Riscaldamento in corso

      Squadre in campo per il riscaldamento.

      19:56

      La panchina del Cagliari

      Questi i rincalzi del Cagliari, che si siederanno in panchina accanto a mister Pisacane: Sherri, Ciocci, Idrissi, J. Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. 

      19:50

      La formazione ufficiale del Cagliari

      Questa la formazione ufficiale del Cagliari di Pisacane, che dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Caprile; Zé Pedro, Mina (capitano), Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano, Kilicsoy; Esposito.

      19:49

      La panchina della Juve

      Queste le riserve della Juventus, che si siederanno in panchina accanto a mister Spalletti: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal.

      19:47

      Juventus, la formazione ufficiale

      Ufficializzata la formazione della Juve di Spalletti, che dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli (capitano), Koopmeiners, McKennie; Miretti, Yildiz; David. 

      19:45

      Si gioca alle 20:45

      Tra un'ora il fischio d'inizio tra Cagliari e Juventus, l'arbitro del match è Davide Massa di Imperia.

      Cagliari

       

