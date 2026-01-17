Cagliari-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

CAGLIARI - La Juventus prova a salire sul treno scudetto, cercando di trarre il massimo dalla sfida di stasera con il Cagliari, nel sabato della 21ª giornata di Serie A. Spalletti però deve vedersela con una formazione di Pisacane che, forte del sostegno dell'Unipol Domus, deve rialzare la testa dopo un inizio di 2026 con 2 sconfitte e un pareggio finora. I sardi non battono la Juve dal 2020: da allora le due squadre si sono incontrate 10 volte tra campionato e Coppa Italia.

L'arbitro Massa va all'on field review e toglie il rigore alla Juve: è in realtà Miretti che ha dato un calcio a Mazzitelli nel tentativo di prendere il pallone, cadendo poi in area sarda.

20:46

PARTITA INIZIATA

Calcio d'inizio affidato alla Juventus: si gioca.

20:45

Un minuto di silenzio per Commisso

Prima di giocare, l'arbitro Massa ordina un minuto di silenzio in memoria di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, morto in queste ore.

20:44

Gaetano rispetta la Juve: "È forte"

Gianluca Gaetano, tra i giocatori più in forma del Cagliari, ha parlato a Sky prima della partita: "La Juve è una squadra forte, viene da un 5-0 e da tanti risultati positivi, sarà una partita dura e ci aspetteremo una Juve forte che ci verrà a prendere. ma noi saremo pronti".

20:37

Chiellini "conferma" Spalletti

"Il rinnovo di Spalletti? Da parte nostra c'è sempre stato questo nella testa, se vi ricordate una delle prime partite in Champions, ero proprio con voi, ho detto che per me non è un contratto di sei mesi, per me Luciano è l'allenatore della Juventus per i prossimi anni e sta facendo bene. A tempo debito poi ne parleremo, ma credo che nessuno di noi abbia dubbi a riguardo". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport il director of football strategy della Juventus Giorgio Chiellini in merito al contratto dell'allenatore Luciano Spalletti.

20:25

Piove, ma non fa freddo

Piove a Cagliari e la temperatura è di 12 gradi.

20:11

Riscaldamento in corso

Squadre in campo per il riscaldamento.

19:56

La panchina del Cagliari

Questi i rincalzi del Cagliari, che si siederanno in panchina accanto a mister Pisacane: Sherri, Ciocci, Idrissi, J. Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo.

19:50

La formazione ufficiale del Cagliari

Questa la formazione ufficiale del Cagliari di Pisacane, che dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1: Caprile; Zé Pedro, Mina (capitano), Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Obert; Gaetano, Kilicsoy; Esposito.

19:49

La panchina della Juve

Queste le riserve della Juventus, che si siederanno in panchina accanto a mister Spalletti: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Joao Mario, Cabal.

19:47

Juventus, la formazione ufficiale

Ufficializzata la formazione della Juve di Spalletti, che dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli (capitano), Koopmeiners, McKennie; Miretti, Yildiz; David.

19:45

Si gioca alle 20:45

Tra un'ora il fischio d'inizio tra Cagliari e Juventus, l'arbitro del match è Davide Massa di Imperia.

Cagliari