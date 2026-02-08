Dove vedere Juve-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Lazio, l'orario

Juventus-Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Lazio in diretta tv

Juve-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Juve-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.