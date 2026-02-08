Corriere dello Sport.it
domenica 8 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Spalletti e Sarri
Tags juve Lazio Serie A

Juve-Lazio, a voi. All'Allianz Stadium si scende in campo per la ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti, reduci dal successo per 4-1 a Parma, vanno alla ricerca della terza vittoria consecutiva per restare a -1 dal Napoli terzo, i biancocelesti di Sarri di un colpaccio per rilanciare le proprie ambizioni in chiave Europa dopo aver piegato il Genoa all'Olimpico.

Juve-Lazio, l'orario

Juventus-Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Lazio in diretta tv

Juve-Lazio sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Juve-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Sarri

JUVE (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Holm, Gatti, Cabal, Adzic, Kostic, Boga, Conceiçao, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Vlahovic, Milik.

Squalificati: -.

Diffidati: Locatelli, McKennie.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Rovella, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni, Lazzari.

Squalificati: Lu. Pellegrini.

Diffidati: Romagnoli, Cancellieri.

