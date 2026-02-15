Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Cosmi, la dura frase contro Chiellini: "Io l'ho vissuto quello che non era calcio"

Le dichiarazioni dell'ex allenatore del Perugia a margine dell'intervento del dirigente bianconero dopo Inter-Juve, accompagnato dall'ad Comolli
2 min
Tags: Cosmi, Chiellini, Inter-Juve

Il day after di Inter-Juve risulta ancora più avvelenato dell'immediato dopo gara, caratterizzato dalle dichiarazioni del tandem Comolli-Chiellini e di Cristian Chivu. Parole che hanno diviso ulteriormente le tifoserie, già storiche rivali, e gli addetti ai lavori. Tra questi, anche Serse Cosmi, che su Mediaset ha detto la sua sulle lamentele bianconere e sulla presa di posizione del tecnico nerazzurro.

Cosmi, frecciata a Chiellini: "Io l'ho vissuto quello che non era calcio..."

Serse Cosmi, che ha allenato in Serie A, tra le altre, Perugia, Udinese, Livorno e Lecce tra il 2000 e il 2012, non ha risparmiato una frecciata a Giorgio Chiellini e alla Juve, analizzando le polemiche del post partita: "Tensione da derby? Ma no, questo è diverso. Questo era un derby non della stessa città, di tutta l'Italia. Tanta attesa, tanto veleno, tante aspettative, però non mi è piaciuta nessuna delle parole. Né quelle di Chivu, dal quale mi aspettavo qualcosa di diverso considerando la sua intelligenza, ma non mi è piaciuto nemmeno Chiellini, che ieri ci viene a dire che questo non è calcio. Con tutto il rispetto io l'ho vissuto quello che non era calcio...", ha sottolineato Cosmi.

 

