Cosmi, la dura frase contro Chiellini: "Io l'ho vissuto quello che non era calcio"

Il day after di Inter-Juve risulta ancora più avvelenato dell'immediato dopo gara, caratterizzato dalle dichiarazioni del tandem Comolli-Chiellini e di Cristian Chivu . Parole che hanno diviso ulteriormente le tifoserie, già storiche rivali, e gli addetti ai lavori. Tra questi, anche Serse Cosmi , che su Mediaset ha detto la sua sulle lamentele bianconere e sulla presa di posizione del tecnico nerazzurro.

Cosmi, frecciata a Chiellini: "Io l'ho vissuto quello che non era calcio..."

Serse Cosmi, che ha allenato in Serie A, tra le altre, Perugia, Udinese, Livorno e Lecce tra il 2000 e il 2012, non ha risparmiato una frecciata a Giorgio Chiellini e alla Juve, analizzando le polemiche del post partita: "Tensione da derby? Ma no, questo è diverso. Questo era un derby non della stessa città, di tutta l'Italia. Tanta attesa, tanto veleno, tante aspettative, però non mi è piaciuta nessuna delle parole. Né quelle di Chivu, dal quale mi aspettavo qualcosa di diverso considerando la sua intelligenza, ma non mi è piaciuto nemmeno Chiellini, che ieri ci viene a dire che questo non è calcio. Con tutto il rispetto io l'ho vissuto quello che non era calcio...", ha sottolineato Cosmi.