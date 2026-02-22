Roma
Cremonese
20:45
Serie A - 22.02.2026
Stadio Olimpico
Roma
20:45
Cremonese
Roma-Cremonese diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
All'Olimpico si chiude la domenica di Serie A: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Aggiorna
La Roma ospita la Cremonese all'Olimpico nel match chiude la domenica della ventiseisima giornata del campionato di Serie A: segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
19:15
La Roma ospita la Cremonese: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Roma e Cremonese è in programma alle ore 20:45.
Roma - Stadio Olimpico