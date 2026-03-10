Giudice Sportivo Serie A: squalificati per una giornata N'Dicka e Rabiot

Il Giudice Sportivo si è espresso sulla scorta dei referti arbitrali e ha stabilito le proprie sanzioni nei confronti di società e club al termine della giornata numero 28 del campionato di Serie A. Particolarmente pesanti saranno le assenze con le quali dovranno f are i conti Milan e Roma in vista delle sfide in trasferta contro Lazio e Como: Allegri dovrà rinunciare a Rabiot mentre Gasperini dovrà fare a meno di N'Dicka. Pesanti i cartellini gialli rimediati rispettivamente nel corso di Milan-Inter e Genoa-Roma: sia il centrocampista francese sia il difensore ivoriano erano in diffida e non potranno essere schierati in campo nella ventinovesima giornata. Nessun allenatore è stato fermato