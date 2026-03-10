Giudice Sportivo Serie A: squalificati per una giornata N'Dicka e Rabiot
Il Giudice Sportivo si è espresso sulla scorta dei referti arbitrali e ha stabilito le proprie sanzioni nei confronti di società e club al termine della giornata numero 28 del campionato di Serie A. Particolarmente pesanti saranno le assenze con le quali dovranno f are i conti Milan e Roma in vista delle sfide in trasferta contro Lazio e Como: Allegri dovrà rinunciare a Rabiot mentre Gasperini dovrà fare a meno di N'Dicka. Pesanti i cartellini gialli rimediati rispettivamente nel corso di Milan-Inter e Genoa-Roma: sia il centrocampista francese sia il difensore ivoriano erano in diffida e non potranno essere schierati in campo nella ventinovesima giornata. Nessun allenatore è stato fermato
Ventinovesima giornata Serie A: sei giocatori squalificati
Sei giocatori squalificati dopo la ventottesima giornata di Serie A: un turno di stop e 10mila euro di ammenda per Pezzella (Cremonese), espulso al termine della gara contro il Lecce "per aver sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l'operato arbitrale rivolgendo al direttore di gara espressioni irriguardose". Erano in diffida, sono stati ammoniti e saranno costretti a fermarsi per una giornata Rabiot (Milan), Ndicka (Roma, non ci sarà al Sinigaglia per la sfida Champions contro il Como), Ferguson (Bologna), Sebastiano Esposito (Cagliari) e Masini (Genoa).
Ventiduemila euro di ammenda per il Milan per il ritardo nel ritorno in campo
Sono quattro le società multate per fatti avvenuti nel corso della ventottesima giornata di campionato: inflitta un'ammenda di 22mila euro al Milan a titolo di responsabilità oggettiva: "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata". Alla prima sazione pecuniaria nei confronti del club rossonero se ne aggiunge una seconda di 8mila euro: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente cori insultanti nei confronti di due calciatori della squadra avversaria; per avere inoltre, al '47 del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria". Tremila euro di ammenda per il Bologna: "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni nel recinto di giuoco". Ammenda di 2mila euro al Genoa: "per avere suoi sostenitori, al '7 del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco". Ammenda di 2mila euro, infine, che dovrà essere pagata dal Lecce per avere suoi sostenitori: "al '1 del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni".