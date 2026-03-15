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Dove vedere Como-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Al Sinigaglia va in scena lo scontro diretto per la Champions League: le possibili scelte di Fabregas e Gasperini
TagsSerie ARomaComo

Una partita quasi da dentro o fuori. Al Sinigaglia va in scena un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Il Como di Fabregas, reduce da tre vittorie consecutive, ospita la Roma di Gasperini, che invece negli ultimi due turni ha totalizzato solo un punto. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 51, e hanno il compito di superare la Juventus che, nell'anticipo del sabato, ha battuto in trasferta l'Udinese. 

Como-Roma, l'orario

Lo stadio Sinigaglia sarà la cornice della partita tra il Como e la Roma. La partita è in programma oggi, domenica 15 marzo, ed è valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dove vedere Como-Roma in diretta tv

Como-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida, dunque, sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Como-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Fabregas e Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Carlos, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata, Diao.  
Indisponibili: Addai. Squalificati: -. Diffidati: Addai, Da Cunha.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Welsey; Pellegrini; Vaz, Malen. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Rensch, El Aynaoui, Pisilli, Zaragoza, El Shaarawy, Venturino. 
Indisponibili: Soulé, Dovbyk, Ferguson, Dybala. Squalificati: N’Dicka. Diffidati: Mancini, El Aynaoui.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Una partita quasi da dentro o fuori. Al Sinigaglia va in scena un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Il Como di Fabregas, reduce da tre vittorie consecutive, ospita la Roma di Gasperini, che invece negli ultimi due turni ha totalizzato solo un punto. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 51, e hanno il compito di superare la Juventus che, nell'anticipo del sabato, ha battuto in trasferta l'Udinese. 

Como-Roma, l'orario

Lo stadio Sinigaglia sarà la cornice della partita tra il Como e la Roma. La partita è in programma oggi, domenica 15 marzo, ed è valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00.

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