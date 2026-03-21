Juve-Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE
Juve-Sassuolo, si gioca. All'Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Spalletti e i neroverdi di Grosso si sfidano nella gara valida per la trentesima giornata di Serie A. La Juve punta al terzo successo consecutivo per sorpassare momentaneamente il Como al quarto posto in classifica. Il Sassuolo vuole tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila per mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:25
Spalletti, può essere una partita speciale
In caso di vittoria, Luciano Spalletti diventerebbe il quarto allenatore a tagliare il traguardo delle 300 vittorie nella storia della Serie A (299, al momento, in 579 partite), dopo Nereo Rocco (302), Massimiliano Allegri (319) e Giovanni Trapattoni (352).
19:20
La probabile formazione di Spalletti
A breve le formazioni ufficiali. Queste le probabili scelte di Luciano Spalletti:
JUVE (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.
19:15
Juve-Sassuolo, alle 20:45 il calcio d'inizio
Alle ore 20:45 il fischio d'inizio di Juve-Sassuolo, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. In palio punti importanti per la corsa Champions dei bianconeri.
Allianz Stadium - Torino