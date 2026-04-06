L'Udinese frena il Como e riaccende la corsa al quarto posto: tra Runjaic e Fabregas vince la noia

Il Como non approfitta appieno della sconfitta della Roma a San Siro contro l'Inter (5-2) : solo 0-0 al Bluenergy Stadium contro l' Udinese . In attesa di Juve-Genoa (oggi, ore 18), salgono a quattro i punti di vantaggio sui bianconeri e sui giallorossi . Spalletti ha la chance per accorciare sul quarto posto riducendo a una sola lunghezza lo svantaggio da Fabregas . Parita bloccata e senza grandi emozioni con gli ospiti alla ricerca degli spazi giusti per imporre la propria qualità tecnica e i padroni di casa bravi a imporre la propria fisicità per limitare la pericolosità offensiva dei lariani senza disdegnare qualche tentativo di ripartenza.

Primo tempo bloccato: il Como spinge, l'Udinese tiene botta

Runjaic opta per una line a a tre difensiva composta da Kristensen giocano Kabasele e Solet. In attacco è pesante l'assenza forzata dello squalificato Davis: c'è Atta al fianco di Zaniolo, unico italiano in campo. Fabregas risponde con Diao titolare sulla trequarti con Nico Paz e Caqueret, preferito a Baturina, alle spalle dell'unica punta Douvikas. Dopo una fase di studio iniziale, i primi tentativi: Diego Carlos prova una girata al volo, ma non trova lo specchio della porta. Poi Perrone, calcia ma Okoye fa buona guardia. L'Udinese risponde con Atta, che parte sul filo del fuorigioco e tira da posizione defilata: para Butez. Fiammate che si rivelano un fuoco di paglia perché l'equilibrio la fa da padrone. Un tiro dalla distanza di Nico Paz, parato da Okoye, manda le squadre al riposo sul risultato di 0-0.

Fiammate senza sbocco: l'Udinese ferma il Como

Anche l'avvio di secondo tempo è vivace come quello nella prima frazione di gioco. Da Cunha recupera palla sulla trequarti e innesca Douvikas: rasoterra dal limite dell'area di rigore stoppato da Okoye. I padroni di casa rispondono con un cross di Kamara sul secondo palo, stacca Kabasele di testa, nessun problema per Butez. Segue una fase di stanca, ritmo spezzettato dalle sostituzioni. Nel finale parte la ricerca del colpo del ko: cross in area di Baturina, colpo di testa si Sergi Roberto, di poco alto sulla traversa; Gueye penetra in area area e prova la conclusione da posizione defilata, respinta da Butez; Da Cunha prova a pescare il proverbiale coniglio nel cilinro da fuori, ma Okoye è sul pezzo. Zaniolo viene chiuso all'ultimo da Kempf. Vojvoda si divora l'occasione più ghiotta. Ehizibue rischia il rosso aprendo l'alettone sul subentrato Morata. Al triplice fischio finale di Maresca è 0-0.

Como, ora c'è l'Inter. Udinese attesa dal Milan

Si ferma a cinque vittorie di fila la striscia vincente del Como in campionato, quarto in classifica, che nella prossima giornata se la vedrà con l'Inter al Sinigaglia (domenica 12 aprile, ore 20:45). Secondo risultato utile di fila per l'Udinese dopo il successo al Ferraris contro il Genova (2-0): sono due i punti di ritardo dal Sassuolo decimo. Nel prossimo turno trasferta a San Siro contro il Milan.