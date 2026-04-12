Dove vedere Bologna-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
Bologna-Lecce, si va in campo. Al Dall'Ara il match valido per la la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoblù di Italiano, reduci dalla sconfitta casalinga nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il West Ham (3-1), vogliono dare continuità al successo ottenuto in campionato, nel precedente turno, allo Zini contro la Cremonese (2-1) per difendere l'ottavo posto in classifica. I giallorosso di Di Francesco, con alle spalle tre sconfitte consecutive, ultima delle quali tra le mura amiche contro l'Atalanta (3-0) cercano un colpo pesante in chiave salvezza.
Bologna-Lecce, l'orario
Bologna-Lecce è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 18, allo stadio Dall'Ara di Bologna. Tra i protagonisti più attesi c'è Orsolini, che nella scorsa stagione ha deciso proprio Bologna-Lecce.
Dove vedere Bologna-Lecce in diretta tv
Bologna-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).
Bologna-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bologna-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Italiano e Di Francesco
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitík, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Heggem, Casale, Joao Mario, De Silvestri, Pobega, Castro, Bernardeschi, Rowe, Castaldo. Allenatore: Italiano.
Indisponibili: Skorupski, Helland, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez.
Squalificati: Ferguson.
Diffidati: Ravaglia, Lucumi, Cambiaghi.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Jean, Gallo, Perez, Ngom, Fofana, Helgason, Kovac, Sala,Marchiwinski, N’Dri, Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
Indisponibili: Sottil, Gaspar,Camarda e Berisha.
Squalificato: -.
Diffidato: Tiago Gabriel.
Bologna-Lecce, si va in campo. Al Dall'Ara il match valido per la la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoblù di Italiano, reduci dalla sconfitta casalinga nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro il West Ham (3-1), vogliono dare continuità al successo ottenuto in campionato, nel precedente turno, allo Zini contro la Cremonese (2-1) per difendere l'ottavo posto in classifica. I giallorosso di Di Francesco, con alle spalle tre sconfitte consecutive, ultima delle quali tra le mura amiche contro l'Atalanta (3-0) cercano un colpo pesante in chiave salvezza.
Bologna-Lecce, l'orario
Bologna-Lecce è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 18, allo stadio Dall'Ara di Bologna. Tra i protagonisti più attesi c'è Orsolini, che nella scorsa stagione ha deciso proprio Bologna-Lecce.
Dove vedere Bologna-Lecce in diretta tv
Bologna-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La sfida odierna sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).
Bologna-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bologna-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.