Dove vedere Como-Inter n tv? Dazn o Sky, orario

Como-Inter, l'orario

Como-Inter è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20.45, allo stadio Sinigaglia di Como. Antipasto della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 21 aprile a San Siro. Si gioca per tagliare traguardi importanti. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Dove vedere Como-Inter in diretta tv

Como-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Como-Inter dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.