Dove vedere Como-Inter n tv? Dazn o Sky, orario
Como-Inter mette in palio tre punti pesantissimi. Al Sinigaglia si gioca la partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I biancoblù di Fabregas, reduci dal pari a reti inviolate al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, cercano in successo che permetterebbe di operare il controsorpasso sulla Juve, al quarto posto, e di ridurre a due i punti di ritardo dal Milan, terzo. I nerazzurri di Chivu, dopo il travolgente 5-2 contro la Roma, a San Siro, non vogliono fermarsi per mantenere quantomeno inalterate le distanze dal Napoli, secondo.
Como-Inter, l'orario
Como-Inter è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20.45, allo stadio Sinigaglia di Como. Antipasto della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 21 aprile a San Siro. Si gioca per tagliare traguardi importanti. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.
Dove vedere Como-Inter in diretta tv
Como-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Como-Inter dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Fabregas e Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Tornqvist, Van der Brempt, Moreno, Ramon, Goldaniga, Caqueret, Sergi Roberto, Jesus Rodriguez, Lahdo, Kuhn, Morata, Vojvoda. Allenatore: Fabregas.
Indisponibili: Addai.
Squalificati: -.
Diffidati: Addai, Da Cunha.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Luis Henrique, Sucic, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Bonny, Mosconi. Allenatore: Chivu.
Indisponibili: Bisseck, Lautaro Martinez.
Squalificati: -.
Diffidati: Sucic.
Como-Inter mette in palio tre punti pesantissimi. Al Sinigaglia si gioca la partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. I biancoblù di Fabregas, reduci dal pari a reti inviolate al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, cercano in successo che permetterebbe di operare il controsorpasso sulla Juve, al quarto posto, e di ridurre a due i punti di ritardo dal Milan, terzo. I nerazzurri di Chivu, dopo il travolgente 5-2 contro la Roma, a San Siro, non vogliono fermarsi per mantenere quantomeno inalterate le distanze dal Napoli, secondo.
Como-Inter, l'orario
Como-Inter è in programma oggi, domenica 12 aprile, alle ore 20.45, allo stadio Sinigaglia di Como. Antipasto della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il prossimo 21 aprile a San Siro. Si gioca per tagliare traguardi importanti. Previsto il pubblico delle grandi occasioni.
Dove vedere Como-Inter in diretta tv
Como-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Como-Inter dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Como-Inter anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.