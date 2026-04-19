Dove vedere Juve-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
In seguito alla sconfitta del Como contro il Sassuolo e del pareggio tra la Roma e l'Atalanta, la Juventus ha l'occasione di allungare il proprio divario al quarto posto in classifica. Dall'altra parte, però, ci sarà il Bologna di Italiano e dell'ex Bernardeschi, alla ricerca dell'obiettivo Conference League.
Juve-Bologna, l'orario
Juve-Bologna andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro sarà Mariani.
Dove vedere Juve-Bologna in diretta tv
Juve-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Spalletti e Italiano
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David.
A disposizione: Scaglia, Pinsoglio, Gatti, Kostic, Miretti, Openda, Thuram, Yildiz, Zhegrova, Koopmeiners. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Adzic, Perin, Vlahovic, Cabal, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Kelly, Bremer.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Lucumi, Helland, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Bernardeschi, Rowe, Heggem, João Mario, Ferguson, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo.
Indisponibili: Skorupski, Casale, Dallinga, Dominguez. Squalificati: -. Diffidati: Ravaglia, Lucumi, Cambiaghi.
In seguito alla sconfitta del Como contro il Sassuolo e del pareggio tra la Roma e l'Atalanta, la Juventus ha l'occasione di allungare il proprio divario al quarto posto in classifica. Dall'altra parte, però, ci sarà il Bologna di Italiano e dell'ex Bernardeschi, alla ricerca dell'obiettivo Conference League.
Juve-Bologna, l'orario
Juve-Bologna andrà in scena oggi, domenica 19 aprile, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro sarà Mariani.
Dove vedere Juve-Bologna in diretta tv
Juve-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida valida per la 33esima giornata di Serie A anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.